Элиста готовится ко Дню народного единства

4 ноября в субботу в Элисте состоится грандиозный праздник, посвященный Дню народного единства. Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики, запланировано проведение общероссийского флэшмоба «В единстве наша сила». Одновременно во всех городах будет развернут Государственный флаг страны и исполнен гимн России всеми участниками митинга. В организации акции задействованы Администрация города, министерства культуры и туризма и образования. Приглашаем всех принять участие в праздничном мероприятии. 4 ноября в субботу в Элисте состоится грандиозный праздник, посвященный Дню народного единства. Как сообщают в министерстве спорта и молодежной политики, запланировано проведение общероссийского флэшмоба «В единстве наша сила». Одновременно во всех городах будет развернут Государственный флаг страны и исполнен гимн России всеми участниками митинга. В организации акции задействованы Администрация города, министерства культуры и туризма и образования. Приглашаем всех принять участие в праздничном мероприятии.



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