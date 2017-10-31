Во Дворце детского творчества начал свою работу осенний лагерь для школьных лидеров

Элистинские школьники решили провести осенние каникулы интересно и увлекательно. В этом им помогает лагерь, организованный на базе Дворца детского творчества. Программа направлена на развитие лидерских качеств у подростков, творческих способностей и бережного отношения к окружающей среде. Сегодня второй день пребывания детей.



Задолго до официального открытия лагеря ребята уже успели познакомиться, разделиться по отрядам, придумать девиз. Ведь среди них уже есть те, кто не первый год на базе дворца детского творчества проводит осенние каникулы. Восьмиклассница Алина Санзырова рассказывает, что с нетерпением ждет каникул, чтобы отдохнуть от учебы и приобрести новых друзей.



Пять дней пребывания детей в лагере можно назвать слетом лидеров школ города. Здесь собрались активисты, которые проявляют себя не только в учебе, но и в общественной жизни школы. К примеру, Санджи Яванов является президентом Элистинской многопрофильной гимназии. С первого дня, говорит он, оказался в среде инициативных и креативных ровесников и окунулся в атмосферу дружбы.



Ну, а по словам воспитателей, вожатых, организация лагеря - это удачная форма досуга детей и подростков, которая позволяет развивать творческое мышление. Также ребята получают возможность проявить талант, получив оценку ровесников и взрослых. Программа составлена таким образом, чтобы школьники не просто участвовали в придуманных кем-то мероприятиях, а сами создавали игры, викторины и получали при этом ни с чем несравнимое удовольствие.



Подарить детям яркие радостные воспоминания об осенних каникулах, сделать отдых ребят полноценным, а жизнь в лагере - интересной. Вот главная задача организаторов. Элистинские школьники решили провести осенние каникулы интересно и увлекательно. В этом им помогает лагерь, организованный на базе Дворца детского творчества. Программа направлена на развитие лидерских качеств у подростков, творческих способностей и бережного отношения к окружающей среде. Сегодня второй день пребывания детей.Задолго до официального открытия лагеря ребята уже успели познакомиться, разделиться по отрядам, придумать девиз. Ведь среди них уже есть те, кто не первый год на базе дворца детского творчества проводит осенние каникулы. Восьмиклассница Алина Санзырова рассказывает, что с нетерпением ждет каникул, чтобы отдохнуть от учебы и приобрести новых друзей.Пять дней пребывания детей в лагере можно назвать слетом лидеров школ города. Здесь собрались активисты, которые проявляют себя не только в учебе, но и в общественной жизни школы. К примеру, Санджи Яванов является президентом Элистинской многопрофильной гимназии. С первого дня, говорит он, оказался в среде инициативных и креативных ровесников и окунулся в атмосферу дружбы.Ну, а по словам воспитателей, вожатых, организация лагеря - это удачная форма досуга детей и подростков, которая позволяет развивать творческое мышление. Также ребята получают возможность проявить талант, получив оценку ровесников и взрослых. Программа составлена таким образом, чтобы школьники не просто участвовали в придуманных кем-то мероприятиях, а сами создавали игры, викторины и получали при этом ни с чем несравнимое удовольствие.Подарить детям яркие радостные воспоминания об осенних каникулах, сделать отдых ребят полноценным, а жизнь в лагере - интересной. Вот главная задача организаторов.



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