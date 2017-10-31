В Калмыкии получили патент на новую породу овец – «Черноземельский меринос». Этот документ - результат многолетнего труда группы специалистов и животноводов АО «Племзавод «Черноземельский», а также всероссийского научно-исследовательского института племенного дела. Основой для создания породы на завершающем этапе послужило скрещивание матки калмыцкого заводского типа грозненской породы и барАна породы «Австралийский меринос». Отличительным признаком «Черноземельского мериноса» является продуктивность шерстного направления, которая по своему происхождению, генетической структуре, качеству продукции максимально приспособлена к нынешним жестким условиям Черных земель. В Калмыкии получили патент на новую породу овец – «Черноземельский меринос». Этот документ - результат многолетнего труда группы специалистов и животноводов АО «Племзавод «Черноземельский», а также всероссийского научно-исследовательского института племенного дела. Основой для создания породы на завершающем этапе послужило скрещивание матки калмыцкого заводского типа грозненской породы и барАна породы «Австралийский меринос». Отличительным признаком «Черноземельского мериноса» является продуктивность шерстного направления, которая по своему происхождению, генетической структуре, качеству продукции максимально приспособлена к нынешним жестким условиям Черных земель.



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