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Вчера, 18:11

Утверждены новые Правила благоустройства калмыцкой столицы


Утверждены новые Правила благоустройства калмыцкой столицыCегодня депутаты Элистинского городского Собрания утвердили новые Правила благоустройства калмыцкой столицы, которые вступят в силу после опубликования в местной газете. Проект, разработанный администрацией Элисты в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, до этого прошел публичные слушания и обсуждения общественности. Документ весьма объемный. В нем 12 глав и 67 статей, содержащие нормативные требования к благоустройству с целью формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды. Впервые в «Правилах» определены формы и механизмы участия жителей столицы в реализации проектов по благоустройству.

Внимание также было акцентировано на нововведениях, требующих обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, и касающихся содержания зданий в части внешнего вида, то есть, фасадов.



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