Троицкая средняя школа имени Георгия Жукова вошла в число трехсот лучших общеобразовательных учреждений России. Сегодня в ней обучается пятьсот школьников. Высокие достижения ежегодно учебное заведение получает и в гражданско-патриотическом воспитании. И как выяснил наш корреспондент Зоя Бармагнанова, в единственной коммунистической школе Калмыкии носить красный галстук и октябрятские звездочки считается почётно.



В Троицкой средней школе имени Жукова красные галстуки, звездочки и школьная форма – не воспоминания. Эти ребята с первого класса мечтали стать октябренком. Клятву дают впервые и на всю жизнь.



«Красные маки» и «зернышки», «букеты» и «садики». Так называли группы из детей рабочих, которые формировались при пионерских отрядах. И только почти столетие тому назад появилось их официальное и последнее название - октябрята. Они и сегодня - достойная смена старшим товарищам. Пятиконечную звездочку с портретом Володи Ульянова из рук пионеров получили 54 первоклассника. В их числе и Олег Джагалинов.



Музей школы переполнен экспонатами эпохи пионерии. Здесь же хранится портрет Николая Джальджиреева. Директора, который возглавлял школу почти 20 лет, в стенах этого учреждения знает каждый. Его именем нАзвана одна из улиц села. Большинство нынешних педагогов были его учениками или коллегами. В их числе - Заслуженный учитель Калмыкии и России, дважды лауреат премии фонда Сороса, преподаватель биологии с более чем сорокалетним стажем Юлия Арсенова.



За все время медалистами учебного заведения стали более пятидесяти выпускников. Преподаватели используют в обучении инновационные образовательные программы. Учреждение неоднократно входило в число лучших сельских школ России. За успехи в гражданско-патриотическом воспитании она награждена почетным знаком и золотой медалью российского Правительства.



За более чем ста тридцатилетнюю историю школы здесь сменилось не одно поколение пионеров и комсомольцев. Но, как и много лет назад, здесь по-прежнему дети с нетерпением ждут торжественного момента, а став октябренком, мечтают повторить путь своих старших товарищей и держат клятву, данную наставникам, а главное, самому себе. Троицкая средняя школа имени Георгия Жукова вошла в число трехсот лучших общеобразовательных учреждений России. Сегодня в ней обучается пятьсот школьников. Высокие достижения ежегодно учебное заведение получает и в гражданско-патриотическом воспитании. И как выяснил наш корреспондент Зоя Бармагнанова, в единственной коммунистической школе Калмыкии носить красный галстук и октябрятские звездочки считается почётно.В Троицкой средней школе имени Жукова красные галстуки, звездочки и школьная форма – не воспоминания. Эти ребята с первого класса мечтали стать октябренком. Клятву дают впервые и на всю жизнь.«Красные маки» и «зернышки», «букеты» и «садики». Так называли группы из детей рабочих, которые формировались при пионерских отрядах. И только почти столетие тому назад появилось их официальное и последнее название - октябрята. Они и сегодня - достойная смена старшим товарищам. Пятиконечную звездочку с портретом Володи Ульянова из рук пионеров получили 54 первоклассника. В их числе и Олег Джагалинов.Музей школы переполнен экспонатами эпохи пионерии. Здесь же хранится портрет Николая Джальджиреева. Директора, который возглавлял школу почти 20 лет, в стенах этого учреждения знает каждый. Его именем нАзвана одна из улиц села. Большинство нынешних педагогов были его учениками или коллегами. В их числе - Заслуженный учитель Калмыкии и России, дважды лауреат премии фонда Сороса, преподаватель биологии с более чем сорокалетним стажем Юлия Арсенова.За все время медалистами учебного заведения стали более пятидесяти выпускников. Преподаватели используют в обучении инновационные образовательные программы. Учреждение неоднократно входило в число лучших сельских школ России. За успехи в гражданско-патриотическом воспитании она награждена почетным знаком и золотой медалью российского Правительства.За более чем ста тридцатилетнюю историю школы здесь сменилось не одно поколение пионеров и комсомольцев. Но, как и много лет назад, здесь по-прежнему дети с нетерпением ждут торжественного момента, а став октябренком, мечтают повторить путь своих старших товарищей и держат клятву, данную наставникам, а главное, самому себе.



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