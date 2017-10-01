Отсутствие межевания не лишает права собственности на землю. Госрегистрации подлежат любые земельные участки, включая и те, границы которых не установлены, сообщают в управлении Росреестра по Калмыкии. Более того, действующее законодательство не ограничивает и совершения сделок с ними. Также в законе не установлены сроки, в течение которых собственники должны привести границы в порядок путем межевания, сообщил сегодня руководитель ведомства. Отсутствие межевания не лишает права собственности на землю. Госрегистрации подлежат любые земельные участки, включая и те, границы которых не установлены, сообщают в управлении Росреестра по Калмыкии. Более того, действующее законодательство не ограничивает и совершения сделок с ними. Также в законе не установлены сроки, в течение которых собственники должны привести границы в порядок путем межевания, сообщил сегодня руководитель ведомства.



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