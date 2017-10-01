НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











Яшкульский район отметил 60-летие со дня образования





Яшкульский район в эти дни отмечает знаменательную дату - 60-летие со дня образования населенного пункта. Из года в год он развивается, идет в ногу со временем, сохраняя исторические традиции. Юбилей – это своего рода подведение итогов работы и достижение новых задач. А неизменными остаются люди – главное богатство Яшкульского района. Наша съемочная группа побывала на большом празднике и пообщалась с теми, кто стоял у истоков возрождения родного края.



Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать», где захоронены останки 1680 советских солдат, офицеров, партизанов 28-ой армии, которые героически погибли за освобождение Яшкульского района от немецко-фашистских захватчиков. В годы войны, вспоминает Нимя Эрдни-Горяев, он 10-летним мальчиком строил железную дорогу Астрахань-Кизляр. Всю жизнь трудился на благо родного поселка. Сейчас ему 85 лет.



Среди тех, кто здесь родился, вырос, трудился на благо родного села и Наталья Шиняева. Всю свою жизнь она работала бухгалтером. По ее стопам пошли и дети, которые вернулись в родные края. Буквально месяц назад Наталья Манджиевна – 80 летие.



Среди гостей и почетный гражданин Яшкуля Софья Лиджи-Горяева. В 1963 году она в составе педагогического десанта влилась в учительский коллектив районной школы. Среди ее учеников и первый заместитель главы Администрации города Денис Ишкеев. Сейчас Софья Эрдниевна заведует отделом социологических исследований Института комплексных исследований аридных территорий.



Их имена уже вписаны в трудовую летопись Яшкульского района. Сегодня с уверенностью можно сказать, что район славится трудом земледельцев и животноводов. По численности поголовья овец занимает лидирующие позиции по региону, по численности КРС входит в тройку лучших. Запланировано открытие шести откормочных площадок на 500 голов КРС и 1850 голов овец, введены в эксплуатацию 6 жилых домов. По итогам текущего года собрано 424 тонны овощей, бахчевых – более 3тысяч тонн. На поддержку сельхозтоваропроизводителей в этом году направлено 64 миллиона рублей.



Ну а внимание яшкулян и гостей праздника привлекла выставка достижений хозяйств муниципалитетов района. Одна из самых ярких - Чилгирская, которая, кстати, заняла первое место и приз в 50 тысяч рублей. Не менее красочной была и Привольненская кибитка. Там можно было ознакомиться не только с историей поселка, но и продегустировать блюда народов, проживающих в селе. Передовым хозяйством является племзавод «Улан-Хееч», который не раз становился победителем многих всероссийских и международных конкурсов.



Сегодня район активно участвует в реализации федеральных и региональных программ. Так, в 2018 году полностью будут газифицированы два населенных пункта – Молодежный и Хулхута. РМО наращивает темпы экономического развития и решает социальные вопросы граждан. Приветственный адрес от имени Алексея Орлова зачитал руководитель аппарата Администрации главы региона Артур Дорджиев.



Разделить радость юбиляров приехали гости со всей республики. Как было отмечено, здесь немало талантливых людей, которые прославляют свою малую родину. Это поэты, музыканты, спортсмены. И как отмечали выступавшие, это праздник тех, чьим трудом создавался район, и тех, кому еще предстоит принять эстафету. Яшкульский район в эти дни отмечает знаменательную дату - 60-летие со дня образования населенного пункта. Из года в год он развивается, идет в ногу со временем, сохраняя исторические традиции. Юбилей – это своего рода подведение итогов работы и достижение новых задач. А неизменными остаются люди – главное богатство Яшкульского района. Наша съемочная группа побывала на большом празднике и пообщалась с теми, кто стоял у истоков возрождения родного края.Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать», где захоронены останки 1680 советских солдат, офицеров, партизанов 28-ой армии, которые героически погибли за освобождение Яшкульского района от немецко-фашистских захватчиков. В годы войны, вспоминает Нимя Эрдни-Горяев, он 10-летним мальчиком строил железную дорогу Астрахань-Кизляр. Всю жизнь трудился на благо родного поселка. Сейчас ему 85 лет.Среди тех, кто здесь родился, вырос, трудился на благо родного села и Наталья Шиняева. Всю свою жизнь она работала бухгалтером. По ее стопам пошли и дети, которые вернулись в родные края. Буквально месяц назад Наталья Манджиевна – 80 летие.Среди гостей и почетный гражданин Яшкуля Софья Лиджи-Горяева. В 1963 году она в составе педагогического десанта влилась в учительский коллектив районной школы. Среди ее учеников и первый заместитель главы Администрации города Денис Ишкеев. Сейчас Софья Эрдниевна заведует отделом социологических исследований Института комплексных исследований аридных территорий.Их имена уже вписаны в трудовую летопись Яшкульского района. Сегодня с уверенностью можно сказать, что район славится трудом земледельцев и животноводов. По численности поголовья овец занимает лидирующие позиции по региону, по численности КРС входит в тройку лучших. Запланировано открытие шести откормочных площадок на 500 голов КРС и 1850 голов овец, введены в эксплуатацию 6 жилых домов. По итогам текущего года собрано 424 тонны овощей, бахчевых – более 3тысяч тонн. На поддержку сельхозтоваропроизводителей в этом году направлено 64 миллиона рублей.Ну а внимание яшкулян и гостей праздника привлекла выставка достижений хозяйств муниципалитетов района. Одна из самых ярких - Чилгирская, которая, кстати, заняла первое место и приз в 50 тысяч рублей. Не менее красочной была и Привольненская кибитка. Там можно было ознакомиться не только с историей поселка, но и продегустировать блюда народов, проживающих в селе. Передовым хозяйством является племзавод «Улан-Хееч», который не раз становился победителем многих всероссийских и международных конкурсов.Сегодня район активно участвует в реализации федеральных и региональных программ. Так, в 2018 году полностью будут газифицированы два населенных пункта – Молодежный и Хулхута. РМО наращивает темпы экономического развития и решает социальные вопросы граждан. Приветственный адрес от имени Алексея Орлова зачитал руководитель аппарата Администрации главы региона Артур Дорджиев.Разделить радость юбиляров приехали гости со всей республики. Как было отмечено, здесь немало талантливых людей, которые прославляют свою малую родину. Это поэты, музыканты, спортсмены. И как отмечали выступавшие, это праздник тех, чьим трудом создавался район, и тех, кому еще предстоит принять эстафету.



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



Яшкульский район отметил 60-летие Артезиан отметил 75-летие со дня образования Праздник в каждой семье, в каждом доме В день Победы в поселке Шарнут состоялось торжественное открытие памятника «Они сражались за Родину» В Ики-Буруле отметили 50-летие со дня основания района Племзавод «Черноземельский» отмечает юбилей Коллектив «Института комплексных исследований аридных территорий» издал книгу о депортации Дни культуры завершились в Яшкульском районе Вести - Калмыкия 15.03.2013: 13.10 Алексей Орлов подарил Яшкульской ЦРБ карету скорой помощи



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»



Р е к л а м а А р х и в « Октябрь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







