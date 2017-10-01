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Вчера, 20:00

Вневедомственная охрана отмечает 65 лет со дня образования


Вневедомственная охрана отмечает 65 лет со дня образованияВневедомственная охрана отмечает 65 лет со дня образования65-летие со дня образования отмечает вневедомственная охрана. Сейчас в Калмыкии на страже правопорядка стоят около двухсот сотрудников службы. В торжественной обстановке лучшим из них от имени Главы Калмыкии Алексея Орлова и депутата ГосДумы Марины Мукабеновой за добросовестную службу были вручены благодарственные письма. Год назад подразделение вошло в состав национальной гвардии. Сейчас под его защитой объекты с массовым пребыванием граждан и места хранения имущества. В век высоких технологий служба предоставляет и услугу для экстренного вызова полиции «Мобильный телохранитель». Она доступна для владельцев смартфонов с соединением с системой ГЛОНАСС. Сотрудники охраны отслеживают местоположение и приходят на помощь намного быстрее.



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