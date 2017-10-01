Сегодня Яшкульский район отметил 60-летие. Торжества начались с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать», где захоронены останки свыше полутора тысяч солдат. Район – один из самых развивающихся в регионе. Так, в этом году направлено 64 миллиона рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, запланировано открытие 6 откормочных площадок, введены в эксплуатацию 6 жилых домов. Также район славится и бахчевЫми культурами. Сегодня чествовали тех, кто внес весомый вклад в развитие и становление Яшкульского РМО, кто защищал родной край в военные годы. Сегодня Яшкульский район отметил 60-летие. Торжества начались с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать», где захоронены останки свыше полутора тысяч солдат. Район – один из самых развивающихся в регионе. Так, в этом году направлено 64 миллиона рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, запланировано открытие 6 откормочных площадок, введены в эксплуатацию 6 жилых домов. Также район славится и бахчевЫми культурами. Сегодня чествовали тех, кто внес весомый вклад в развитие и становление Яшкульского РМО, кто защищал родной край в военные годы.



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