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Вчера, 20:59

Яшкульский район отметил 60-летие


Яшкульский район отметил 60-летиеСегодня Яшкульский район отметил 60-летие. Торжества начались с возложения цветов к памятнику «Скорбящая мать», где захоронены останки свыше полутора тысяч солдат. Район – один из самых развивающихся в регионе. Так, в этом году направлено 64 миллиона рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей, запланировано открытие 6 откормочных площадок, введены в эксплуатацию 6 жилых домов. Также район славится и бахчевЫми культурами. Сегодня чествовали тех, кто внес весомый вклад в развитие и становление Яшкульского РМО, кто защищал родной край в военные годы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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