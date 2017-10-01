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Вчера, 20:30

Cудейский корпус собрался за круглым столом


Cудейский корпус собрался за круглым столомCудейский корпус собрался за круглым столомВопросы взаимодействия и перспективы сотрудничества между судами республики и средствами массовой информации обсуждал сегодня судейский корпус за круглым столом. Встреча состоялась в рамках 95-летия судебной системы Калмыкии, которую отметят 15 декабря. Были озвучены мероприятия, которые проведут до этой даты. В таком формате участники заседания встречаются не впервые. Опыт прошлых лет свидетельствует, что, в основном, отношения с региональными СМИ складываются на основе двустороннего диалога. По словам председателя Верховного суда Валерия Петренко, достоверная информация о деятельности ведомства повышает престиж сотрудников системы, способствует развитию правовой культуры и пониманию, что в суде можно и нужно защищать свои права и законные интересы.



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