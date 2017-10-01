В Калмыкии завершается всероссийская акция "Агромания"

Несколько тысяч книг собрали школьники средней школы №4 для сельских библиотек Сарпинского района. Ученики и их родители приняли участие во всероссийской акции «Агромания», инициированной Общественной палатой России.



Светлана Ключкина более 20 лет следит за состоянием каждой книги. Стараниями сотрудников Сарпинская библиотека превратилась из хранилища фолиантов в центр духовного общения. Однако, фонды 9 филиалов практически не пополняются. И вот теперь благодаря всероссийской акции «Агромания. Помоги селу книгой» на днях в Центральную районную библиотеку поступит более 3 тысяч изданий.



Более трехсот изданий художественной литературы, произведений русских, калмыцких и зарубежных писателей собрали за время акции ученики 8 «а» класса средней общеобразовательной школы №4.



От старших товарищей не отставали и ученики начальной школы. 287 экземпляров собрали третьеклассники. Свою лепту внесла и Алина Овшинова. Она подарила своим землякам из Сарпинского района 6 детских изданий из домашней библиотеки.



В эти дни заключительный этап акции проходит еще в нескольких элистинских школах. Всю собранную литературу передадут в сельские библиотеки Кетченеровского, Целинного, Октябрьского и Малодербетовского районов.



Для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранении культуры чтения на селе, Общественная палата Калмыкии решила продлить сбор литературы еще на несколько дней. Кстати к этой всероссийской акции присоединились средние специальные учреждения города и КалмГУ. Несколько тысяч книг собрали школьники средней школы №4 для сельских библиотек Сарпинского района. Ученики и их родители приняли участие во всероссийской акции «Агромания», инициированной Общественной палатой России.Светлана Ключкина более 20 лет следит за состоянием каждой книги. Стараниями сотрудников Сарпинская библиотека превратилась из хранилища фолиантов в центр духовного общения. Однако, фонды 9 филиалов практически не пополняются. И вот теперь благодаря всероссийской акции «Агромания. Помоги селу книгой» на днях в Центральную районную библиотеку поступит более 3 тысяч изданий.Более трехсот изданий художественной литературы, произведений русских, калмыцких и зарубежных писателей собрали за время акции ученики 8 «а» класса средней общеобразовательной школы №4.От старших товарищей не отставали и ученики начальной школы. 287 экземпляров собрали третьеклассники. Свою лепту внесла и Алина Овшинова. Она подарила своим землякам из Сарпинского района 6 детских изданий из домашней библиотеки.В эти дни заключительный этап акции проходит еще в нескольких элистинских школах. Всю собранную литературу передадут в сельские библиотеки Кетченеровского, Целинного, Октябрьского и Малодербетовского районов.Для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранении культуры чтения на селе, Общественная палата Калмыкии решила продлить сбор литературы еще на несколько дней. Кстати к этой всероссийской акции присоединились средние специальные учреждения города и КалмГУ.



Смотреть полный выпуск новостей



