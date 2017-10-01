«Аавин байруш» вновь соберет талантливых детей Калмыкии

Юбилейный в этом году конкурс очарования и знаний вновь соберет талантливых детей Калмыкии. Пятое по счету творческое состязание «Аавин байруш» состоится 25 ноября в Элисте. А в эти выходные все, кто желает проявить себя, может пройти отборочный тур. Об этом сегодня на брифинге рассказала режиссер проекта Татьяна Милованова. На этот раз задания будут посвящены основной теме года -экологии. Помимо того, что участницы будут петь и танцевать, им предстоит выйти на сцену в национальном и бальном платьях. Визитная карточка - обязательное условие. По словам организаторов, такие интеллектуальные состязания помогают девочкам раскрыть свои творческие способности, научиться держаться на сцене, общаться с публикой. Возраст участниц от 8 до 12 лет. Юбилейный в этом году конкурс очарования и знаний вновь соберет талантливых детей Калмыкии. Пятое по счету творческое состязание «Аавин байруш» состоится 25 ноября в Элисте. А в эти выходные все, кто желает проявить себя, может пройти отборочный тур. Об этом сегодня на брифинге рассказала режиссер проекта Татьяна Милованова. На этот раз задания будут посвящены основной теме года -экологии. Помимо того, что участницы будут петь и танцевать, им предстоит выйти на сцену в национальном и бальном платьях. Визитная карточка - обязательное условие. По словам организаторов, такие интеллектуальные состязания помогают девочкам раскрыть свои творческие способности, научиться держаться на сцене, общаться с публикой. Возраст участниц от 8 до 12 лет.



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