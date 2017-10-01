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Сегодня, 11:46

В Центральном хуруле продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки


В Центральном хуруле продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы КалмыкиВ Центральном хуруле Калмыкии продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки Тэло Тулку Ринпоче. Ему исполнилось 45 лет. После утреннего молебна в музее хурула открывается новая экспозиция. Будут представлены статуэтки Будд, подаренные высокими буддийскими учителями, а также разноликие маски мистерии Цам. Затем в библиотеке будут организованы тематические лекции. Приглашаются все желающие.



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