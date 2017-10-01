В Центральном хуруле продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки

В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки Тэло Тулку Ринпоче. Ему исполнилось 45 лет. После утреннего молебна в музее хурула открывается новая экспозиция. Будут представлены статуэтки Будд, подаренные высокими буддийскими учителями, а также разноликие маски мистерии Цам. Затем в библиотеке будут организованы тематические лекции. Приглашаются все желающие. В Центральном хуруле Калмыкии продолжаются мероприятия, посвященные дню рождения Шаджин Ламы Калмыки Тэло Тулку Ринпоче. Ему исполнилось 45 лет. После утреннего молебна в музее хурула открывается новая экспозиция. Будут представлены статуэтки Будд, подаренные высокими буддийскими учителями, а также разноликие маски мистерии Цам. Затем в библиотеке будут организованы тематические лекции. Приглашаются все желающие.



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