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Сегодня, 10:00

Вступил в силу обновленный регламент ГИБДД


Вступил в силу обновленный регламент ГИБДДВ октябре вступил в силу обновленный регламент ГИБДД. В рамках нововведения сотрудники дорожно – постовой службы теперь могут останавливать автомобили вне стационарных постов и не выдавать справки после ДТП. Новые правила также запрещают изъятие водительского удостоверения прямо на дороге. Подробнее об изменениях в нашем следующем сюжете.

Главное изменение регламента – инспекторы могут остановить автомобиль не только на стационарных постах. Ранее это можно было сделать только при проведении спецмероприятий. При этом экипаж сотрудников ДПС должен быть хорошо виден участникам дорожного движения. Новый регламент расширяет возможности автоинспекторов. Теперь водитель обязан предоставить права и свидетельство о регистрации машины без обложки. Кстати, документы инспектор может спросить и у пассажиров. Не забыли и о водителях. К примеру, сотрудник ГИБДД останавливает автовладельца, отвозит его на медосвидетельствование, оставив транспорт задержанного на месте. Если алкоголя в крови водителя не обнаружат, то полицейские обязаны будут доставить его назад к машине. Также инспектор не имеет права снимать номера с автомобилей, чтобы предотвратить его дальнейшую эксплуатацию. Другое нововведение – патрульные машины на местности теперь разрешено маскировать с использованием любых объектов дорожной инфраструктуры. Однако, такие «засады» можно использовать, если ведется фото или видеофиксация нарушений ПДД, либо при проведении спецопераций. А вот что об этом думают сами водители.

Внесены изменения в регламент и по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов ГИБДД, а также выдачи водительских удостоверений.

Уплата госпошлины за проведение экзаменов и выдачу водительских удостоверений необходимо оплачивать до подачи заявления. С этого месяца вступили в силу и новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД.

По новому регламенту отменяется выдача справок после ДТП. Ранее этот документ нужен был для предъявления в страховую компанию, чтобы после аварии получить соответствующие выплаты. Теперь водители будут получать только копии постановлений об административном правонарушении. Также в случае дорожно-транспортного происшествия, влекущее за собой лишение водительских прав, автовладелец должен сам сдать их в подразделение ГИБДД в трехдневный срок.



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