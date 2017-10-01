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Сегодня, 11:57

Ресурсный центр при КалмГУ вошел в пятерку лучших по стране


Ресурсный центр при КалмГУ вошел в пятерку лучших по странеРесурсный центр всероссийской программы « Школьная лига Роснано» при Калмыцком госуниверситете вошел в пятерку лучших региональных центров страны. Об этом сегодня заявили представители образовательного проекта, которые в эти дни находятся в Элисте. Ну, а те мероприятия, которые проходили в стенах главного ВУЗа республики были направлены на развитие современного образования. В частности, заинтересовать учеников и студентов к естественным дисциплинам.

В эти дни КалмГУ стал центром притяжения тех, кто любит создавать, изобретать, познавать. Напомню, что в школьную лигу Роснано входят 24 учебных заведения Калмыкии. Из них 11 – непосредственные участники проекта, они представили реальные программы, связанные с нанотехнологиями. Кстати, в их числе, и сельские школы, которым представители лиги Роснано подарили методические комплексы. Это 10 модулей общей стоимостью почти 4 миллиона рублей. Лаборатория может быть использована как на занятиях, так и во внеурочной деятельности. В этих коробках – эксклюзивные разработки экспертов федерального проекта, которые помогут ребятам изучать какие-то явления, материалы, связанные с высокими технологиями.

Кстати, в этом году в образовательном центре «Сириус», куда съезжаются одаренные дети со всей страны, из ста шестидесяти пяти участников 17 представляли Калмыкию. Каждому ребенку гораздо интереснее пройти путь ученого, исследователя, который подсматривает за природой, проводит опыты, ставит перед собой вопросы и открывает новые возможности благодаря наномиру. Цель программы сводится к тому, чтобы молодежь со школьной и студенческой скамьи была вовлечена в прорывные проекты и перспективные направления деятельности.

Активные участники конкурсных программ и студенты Калмыцкого университета, увлеченные наукой. На встрече с преподавателями ВУЗа речь шла о том, как меняется содержание современного педагогического образования. Чему должен соответствовать молодой педагог, который в состоянии вдохновить и увлечь ребят изучением разных дисциплин. Поэтому университет является той площадкой, которая позволяет выстраивать конструктивный диалог общеобразовательных учреждений, бизнеса и производства, обмениваться мнениями, реализовывать идеи, чтобы детям было интересно. И не случайно ресурсный центр всероссийской программы «Школьная лига Роснано» при КалмГУ вошел в пятерку лучших региональных центров страны.

По мнению участников мероприятий, условия, которые созданы на базе ресурсного регионального центра при КалмГУ открывают широкие перспективы в деле исследований и открытий для всех, кто ищет и стремится к новому. На базе ВУЗа продолжается большая целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Благодаря сотрудничеству КалмГУ со школьной Лигой происходит вовлечение молодёжи и детей в активную деятельность, направленную на модернизацию экономики и социальной жизни в регионе.



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