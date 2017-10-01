3 ноября Калмыкия присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Участниками могут стать все желающие, вне зависимости от уровня образования и гражданства. Задания будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут равные одинаковые по уровню сложности тесты, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно за определенное время. Максимально моно набрать 100 баллов. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. 3 ноября Калмыкия присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Участниками могут стать все желающие, вне зависимости от уровня образования и гражданства. Задания будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут равные одинаковые по уровню сложности тесты, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно за определенное время. Максимально моно набрать 100 баллов. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.



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