Патриотическому клубу «Партизан » присвоено имя Тамары Хахлыновой

Глава Калмыкии Алексей Орлов сегодня торжественно вручил знамя Калмыцкой общественной организации "Союз десантников Калмыкии" военно-патриотическому клубу «Партизан », он будет носить имя Тамары Хахлыновой. Знаменательное событие приурочено к празднованию столетия советской партизанки, санинструктора Тамары Хахлыновой. Митинг состоялся у памятника героине во дворе калмыцкого медицинского колледжа. Ребятам рассказали историю тамары Хахлыновой. В сентябре 1942 года студентка Сталинградского медицинского института поступила в Астрахани в спецшколу по подготовке разведчиков и подрывников. Затем она была направлена в состав партизанского отряда, действовавшего на территории Калмыкии. Память о Тамаре Хахлыновой почтили минутой молчания. Глава Калмыкии Алексей Орлов сегодня торжественно вручил знамя Калмыцкой общественной организации "Союз десантников Калмыкии" военно-патриотическому клубу «Партизан », он будет носить имя Тамары Хахлыновой. Знаменательное событие приурочено к празднованию столетия советской партизанки, санинструктора Тамары Хахлыновой. Митинг состоялся у памятника героине во дворе калмыцкого медицинского колледжа. Ребятам рассказали историю тамары Хахлыновой. В сентябре 1942 года студентка Сталинградского медицинского института поступила в Астрахани в спецшколу по подготовке разведчиков и подрывников. Затем она была направлена в состав партизанского отряда, действовавшего на территории Калмыкии. Память о Тамаре Хахлыновой почтили минутой молчания.



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