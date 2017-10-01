ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:01

В Калмыкии объявлен конкурс на получение гранта Главы региона


В Калмыкии объявлен конкурс на получение гранта Главы регионаПредпринятые Правительством шаги по возрождению народных художественных промыслов дают результаты. Разработанный в недрах министерства культуры масштабный проект поддержан федеральным ведомством. 2 млн. рублей субсидии направлены на создание инфраструктуры и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе туристско-информационного Центра действует профильный: Центр народно-художественных промыслов. В его компетенции – организация выставок, мастер-классов, обучающих семинаров и курсов. Ряд запланированных мероприятий уже удалось осуществить. Это участие калмыцких умельцев в межрегиональных фестивалях, прошедших в Астрахани и Сочи, в республиканских: празднике Лотосов, Джангариаде, и в круглых столах.

Но большая часть средств будет израсходована на закупку швейного оборудования.

Между тем, в республике объявлен конкурс на получение Гранта главы региона на сумму 500 тысяч рублей. Заявки принимаются по двум направлениям: 250 тыс. на приобретение оборудования или рабочего инструментария. И столько же - на закупку сырья и прочих расходных материалов. Решение будет приниматься художественным советом при министерстве культуры. Об итогах станет известно 23 ноября. Подробная информация размещена на сайте ведомства. Тем не менее, организаторы обращают внимание, что конкурс в большей степени касается народных умельцев, тех, кто проникся идеей развития самобытного национального творчества, кто собственные идеи осуществляет своими руками.

К плеяде мастеров-самородков относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже шесть кибиток, изготовленных во дворе собственного дома на самодельном станке. Они разошлись в качестве подарков по детским учреждениям и близким друзьям. Заниматься любимым ремеслом Эрдни продолжит, но уже в тесном сотрудничестве с родными.

Теперь семейный подряд Очир-Араевых хочет попытать счастье и подать заявление на участие в предстоящем конкурсе на получение Гранта главы региона.



Другие новости по теме:

  • Гранты и поддержка писателей, художников и предпринимателей в области туризма
  • Жители Калмыкии могут подать заявку на грантовую поддержку проектов в сфере туризма
  • Лучшие калмыцкие предприниматели получат гранты главы региона
  • Более 14 млн рублей будет выделено на реконструкцию сельских домов культуры
  • Благоприятный климат для предпринимателей
  • Объявлен конкурс отбора социально ориентированных некоммерческих организаций
  • Объявлен конкурс на субсидии жилищного строительства
  • В Элисте объявлен конкурс на лучшую эмблему 150-летия города
  • Субсидии на приобретение спецтехники в лизинг получили 23 предпринимателя
  • В Калмыкии объявлен конкурс на право переработки и утилизации твёрдых бытовых отходов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.