В Калмыкии объявлен конкурс на получение гранта Главы региона

Предпринятые Правительством шаги по возрождению народных художественных промыслов дают результаты. Разработанный в недрах министерства культуры масштабный проект поддержан федеральным ведомством. 2 млн. рублей субсидии направлены на создание инфраструктуры и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе туристско-информационного Центра действует профильный: Центр народно-художественных промыслов. В его компетенции – организация выставок, мастер-классов, обучающих семинаров и курсов. Ряд запланированных мероприятий уже удалось осуществить. Это участие калмыцких умельцев в межрегиональных фестивалях, прошедших в Астрахани и Сочи, в республиканских: празднике Лотосов, Джангариаде, и в круглых столах.



Но большая часть средств будет израсходована на закупку швейного оборудования.



Между тем, в республике объявлен конкурс на получение Гранта главы региона на сумму 500 тысяч рублей. Заявки принимаются по двум направлениям: 250 тыс. на приобретение оборудования или рабочего инструментария. И столько же - на закупку сырья и прочих расходных материалов. Решение будет приниматься художественным советом при министерстве культуры. Об итогах станет известно 23 ноября. Подробная информация размещена на сайте ведомства. Тем не менее, организаторы обращают внимание, что конкурс в большей степени касается народных умельцев, тех, кто проникся идеей развития самобытного национального творчества, кто собственные идеи осуществляет своими руками.



К плеяде мастеров-самородков относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже шесть кибиток, изготовленных во дворе собственного дома на самодельном станке. Они разошлись в качестве подарков по детским учреждениям и близким друзьям. Заниматься любимым ремеслом Эрдни продолжит, но уже в тесном сотрудничестве с родными.



Теперь семейный подряд Очир-Араевых хочет попытать счастье и подать заявление на участие в предстоящем конкурсе на получение Гранта главы региона. Предпринятые Правительством шаги по возрождению народных художественных промыслов дают результаты. Разработанный в недрах министерства культуры масштабный проект поддержан федеральным ведомством. 2 млн. рублей субсидии направлены на создание инфраструктуры и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На базе туристско-информационного Центра действует профильный: Центр народно-художественных промыслов. В его компетенции – организация выставок, мастер-классов, обучающих семинаров и курсов. Ряд запланированных мероприятий уже удалось осуществить. Это участие калмыцких умельцев в межрегиональных фестивалях, прошедших в Астрахани и Сочи, в республиканских: празднике Лотосов, Джангариаде, и в круглых столах.Но большая часть средств будет израсходована на закупку швейного оборудования.Между тем, в республике объявлен конкурс на получение Гранта главы региона на сумму 500 тысяч рублей. Заявки принимаются по двум направлениям: 250 тыс. на приобретение оборудования или рабочего инструментария. И столько же - на закупку сырья и прочих расходных материалов. Решение будет приниматься художественным советом при министерстве культуры. Об итогах станет известно 23 ноября. Подробная информация размещена на сайте ведомства. Тем не менее, организаторы обращают внимание, что конкурс в большей степени касается народных умельцев, тех, кто проникся идеей развития самобытного национального творчества, кто собственные идеи осуществляет своими руками.К плеяде мастеров-самородков относит себя и Эрдни Очир-Араев. В его творческом багаже шесть кибиток, изготовленных во дворе собственного дома на самодельном станке. Они разошлись в качестве подарков по детским учреждениям и близким друзьям. Заниматься любимым ремеслом Эрдни продолжит, но уже в тесном сотрудничестве с родными.Теперь семейный подряд Очир-Араевых хочет попытать счастье и подать заявление на участие в предстоящем конкурсе на получение Гранта главы региона.



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