Октябрьская школа им. Дурнева – в числе победителей

Октябрьская школа имени Дурнева Яшалтинского района – в числе победителей Всероссийской выставки образовательных организаций. Широкой педагогической аудитории были представлены методические и дидактические разработки, открыты интерактивные стенды через интернет ресурс, где можно было ознакомиться с богатой историей и жизнью Октябрьской школы. Надо сказать, что почетное первое место во всероссийском конкурсе учебное заведение занимает уже второй год. В этот раз заслуженную награду учителям вручили в рамках образовательного форума в Москве. Помимо грамот и медалей победители стали обладателями ряда сертификатов на получение инновационных образовательных продуктов. О том, как они помогут сельским учителям, нам рассказала директор Октябрьской школы имени Дурнева Елена Сангаджиева. Октябрьская школа имени Дурнева Яшалтинского района – в числе победителей Всероссийской выставки образовательных организаций. Широкой педагогической аудитории были представлены методические и дидактические разработки, открыты интерактивные стенды через интернет ресурс, где можно было ознакомиться с богатой историей и жизнью Октябрьской школы. Надо сказать, что почетное первое место во всероссийском конкурсе учебное заведение занимает уже второй год. В этот раз заслуженную награду учителям вручили в рамках образовательного форума в Москве. Помимо грамот и медалей победители стали обладателями ряда сертификатов на получение инновационных образовательных продуктов. О том, как они помогут сельским учителям, нам рассказала директор Октябрьской школы имени Дурнева Елена Сангаджиева.



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