ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:58

В Калмыкии проводится экологический пост


В Калмыкии проводится экологический постВ Калмыкии проводится экологический пост. Среди организаторов общественник и активист Улюмджи Нимашкеев и Санал лама. В рамках экоакции, к которой присоединились больше 100 человек, уже высажены свыше 400 саженцев вдоль дороги на Сити-Чесс, на участке вокруг Аршанского хурула и возле Одинокого тополя. Как рассказали кураторы проекта на встрече с журналистами, это редкие деревья кедр, пихта, ель, сосна, красный тополь, каштан, канадский клен, лиственница. Кстати, движение началось с очистки реки Элистинки. К ребятам позже на помощь пришли волонтеры. Сейчас поставлена еще одна задача – привезти очередную партию – а это примерно 900 саженцев. Распределены они будут по заявкам организаций. К экологическому движению могут присоединиться все желающие, готовые внести свою лепту в озеленение города. Для этого необходимо обратиться в группу вконтакте «экологический пост Калмыкия».



Другие новости по теме:

  • В Элисте стартует субботник "Зеленая Россия"
  • У Одинокого тополя Шаджин лама Калмыкии провел ритуал подношения земле
  • Шаджин лама Калмыкии проведет ритуал подношения земле «Газр тяклгн»
  • В Калмыкии высажены 1100 саженцев
  • Главный казначей республики намерен покинуть пост
  • У православных верующих начался Рождественский пост
  • Делегация из Мьянмы провела обряд у Одинокого тополя
  • В Элисте будет открыт новый стационарный пост полиции
  • Калмыкия присоединилась к всероссийскому экологическому субботнику
  • Вокруг Одинокого тополя возведут 8 ступ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.