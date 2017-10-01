В Калмыкии проводится экологический пост. Среди организаторов общественник и активист Улюмджи Нимашкеев и Санал лама. В рамках экоакции, к которой присоединились больше 100 человек, уже высажены свыше 400 саженцев вдоль дороги на Сити-Чесс, на участке вокруг Аршанского хурула и возле Одинокого тополя. Как рассказали кураторы проекта на встрече с журналистами, это редкие деревья кедр, пихта, ель, сосна, красный тополь, каштан, канадский клен, лиственница. Кстати, движение началось с очистки реки Элистинки. К ребятам позже на помощь пришли волонтеры. Сейчас поставлена еще одна задача – привезти очередную партию – а это примерно 900 саженцев. Распределены они будут по заявкам организаций. К экологическому движению могут присоединиться все желающие, готовые внести свою лепту в озеленение города. Для этого необходимо обратиться в группу вконтакте «экологический пост Калмыкия». В Калмыкии проводится экологический пост. Среди организаторов общественник и активист Улюмджи Нимашкеев и Санал лама. В рамках экоакции, к которой присоединились больше 100 человек, уже высажены свыше 400 саженцев вдоль дороги на Сити-Чесс, на участке вокруг Аршанского хурула и возле Одинокого тополя. Как рассказали кураторы проекта на встрече с журналистами, это редкие деревья кедр, пихта, ель, сосна, красный тополь, каштан, канадский клен, лиственница. Кстати, движение началось с очистки реки Элистинки. К ребятам позже на помощь пришли волонтеры. Сейчас поставлена еще одна задача – привезти очередную партию – а это примерно 900 саженцев. Распределены они будут по заявкам организаций. К экологическому движению могут присоединиться все желающие, готовые внести свою лепту в озеленение города. Для этого необходимо обратиться в группу вконтакте «экологический пост Калмыкия».



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