Модернизация системы здравоохранения продолжается

Реконструкция республиканского наркологического диспансера на контроле у председателя Правительства. Накануне Игорь Зотов в очередной раз проинспектировал ремонт здания, которое теперь располагается по улице Ленина. В конце сентября завершены мероприятия по замене кровли.

Работы на втором этаже здания на стадии завершения.



Это республиканский наркодиспансер 5 лет назад. Стены с трещинами, прохудившиеся полы. Здание по улице Правды, было построено ещё во времена хрущевских двухуровневых бараков. Ему более полувека. Сегодня здесь располагается стационар.



Светлые коридоры, просторные палаты и современная пожарная сигнализация с автоматическим выводом информации в специальную службу. Так сегодня после капитального ремонта выглядит новое здание наркодиспансера по улице Ленина. На первом этаже функционирует поликлиника и экспертный отдел. На втором – стационар на 20 койко-мест.



Общий объем затрат на капитальный ремонт, включая строительство кровли, почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета привели в порядок химико-токсикологическую лабораторию. Появилась в учреждении и двухместная ВИП-палата.



Из республиканского бюджета на завершение капремонта во втором квартале этого года были доведены лимиты в сумме более 7 миллионов. На эти деньги выполнены сантехнические и электрические работы, проведена внутренняя отделка помещений, заменены оконные и дверные блоки. Полностью реконструирована кровля.



По итогам 9 месяцев в Калмыкии на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Сегодня среди пациентов преобладает городское население. Возраст от 18 до 59 лет. В списках и 8 несовершеннолетних. В основном, как говорят врачи, это так называемые пивные алкоголики. Реконструкция республиканского наркологического диспансера на контроле у председателя Правительства. Накануне Игорь Зотов в очередной раз проинспектировал ремонт здания, которое теперь располагается по улице Ленина. В конце сентября завершены мероприятия по замене кровли.Работы на втором этаже здания на стадии завершения.Это республиканский наркодиспансер 5 лет назад. Стены с трещинами, прохудившиеся полы. Здание по улице Правды, было построено ещё во времена хрущевских двухуровневых бараков. Ему более полувека. Сегодня здесь располагается стационар.Светлые коридоры, просторные палаты и современная пожарная сигнализация с автоматическим выводом информации в специальную службу. Так сегодня после капитального ремонта выглядит новое здание наркодиспансера по улице Ленина. На первом этаже функционирует поликлиника и экспертный отдел. На втором – стационар на 20 койко-мест.Общий объем затрат на капитальный ремонт, включая строительство кровли, почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета привели в порядок химико-токсикологическую лабораторию. Появилась в учреждении и двухместная ВИП-палата.Из республиканского бюджета на завершение капремонта во втором квартале этого года были доведены лимиты в сумме более 7 миллионов. На эти деньги выполнены сантехнические и электрические работы, проведена внутренняя отделка помещений, заменены оконные и дверные блоки. Полностью реконструирована кровля.По итогам 9 месяцев в Калмыкии на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Сегодня среди пациентов преобладает городское население. Возраст от 18 до 59 лет. В списках и 8 несовершеннолетних. В основном, как говорят врачи, это так называемые пивные алкоголики.



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