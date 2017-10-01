ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:56

Модернизация системы здравоохранения продолжается


Модернизация системы здравоохранения продолжаетсяРеконструкция республиканского наркологического диспансера на контроле у председателя Правительства. Накануне Игорь Зотов в очередной раз проинспектировал ремонт здания, которое теперь располагается по улице Ленина. В конце сентября завершены мероприятия по замене кровли.
Работы на втором этаже здания на стадии завершения.

Это республиканский наркодиспансер 5 лет назад. Стены с трещинами, прохудившиеся полы. Здание по улице Правды, было построено ещё во времена хрущевских двухуровневых бараков. Ему более полувека. Сегодня здесь располагается стационар.

Светлые коридоры, просторные палаты и современная пожарная сигнализация с автоматическим выводом информации в специальную службу. Так сегодня после капитального ремонта выглядит новое здание наркодиспансера по улице Ленина. На первом этаже функционирует поликлиника и экспертный отдел. На втором – стационар на 20 койко-мест.

Общий объем затрат на капитальный ремонт, включая строительство кровли, почти 16 миллионов рублей. За счет ресбюджета привели в порядок химико-токсикологическую лабораторию. Появилась в учреждении и двухместная ВИП-палата.

Из республиканского бюджета на завершение капремонта во втором квартале этого года были доведены лимиты в сумме более 7 миллионов. На эти деньги выполнены сантехнические и электрические работы, проведена внутренняя отделка помещений, заменены оконные и дверные блоки. Полностью реконструирована кровля.

По итогам 9 месяцев в Калмыкии на учете стоят более четырех с половиной тысячи человек с наркологическими расстройствами. Сегодня среди пациентов преобладает городское население. Возраст от 18 до 59 лет. В списках и 8 несовершеннолетних. В основном, как говорят врачи, это так называемые пивные алкоголики.



Другие новости по теме:

  • Игорь Зотов проинспектировал ход реконструкции наркологического диспансера
  • Концертный зал республики распахнет свои двери для первых зрителей после капитального ремонта
  • Модернизация спортивных залов сельских школ продолжается
  • После капитальной реконструкции открылся филиал детской поликлиники
  • В Калмыкии проводится реконструкция лечебных учреждений
  • В Калмыкии завершена модернизация здравоохранения
  • Деятельность республиканского наркологического диспансера приостановлена на 10 суток
  • Алексей Орлов проинспектировал ход капремонта детсада по ул. Изотова
  • В мае примет первых пациентов после капремонта Яшкульская детполиклиника
  • В Лагани после капремонта открылась детская поликлиника

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.