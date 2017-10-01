ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:53

Делегация из Калмыкии вернулась со всемирного фестиваля студентов в Сочи


Делегация из Калмыкии вернулась со всемирного фестиваля студентов в СочиВ Сочи завершился 19 всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он подарил всем его участникам море незабываемых впечатлений. Рекордное количество участников - почти 30 тысяч человек из 188 стран мира. В течение недели они обменивались опытом, приобретали новые знания, встречались с известными людьми, а также просто общались и отдыхали в одном из красивейших уголков нашей страны. Калмыкию в Сочи представила делегация из пятидесяти четырех человек. Все они смогли представить лучшие национальные проекты. Накануне они вернулись в родную республику и некоторые их них уже поделились с нашим корреспондентом своими впечатлениями.

Екатерина Ахаджаева - преподаватель по классу домбры в колледже искусств имени Петра Чонкушова. Знание родной культуры и умение ее презентовать другим привело девушку на всемирный фестиваль молодежи и студентов. Рассказать и показать многочисленным участникам красоту и самобытность степного региона и ее жителей – было главной задачей Кати. С чем она справилась на отлично. Впрочем, не одна она. Все проекты, представленные калмыцкой делегацией, разрабатывались с национальным колоритом. От мастер-классов по танцам, и игре в шахматы до традиционной гастронОмии.

Особое внимание участников привлекла традиционная калмыцкая игра «Нярн Шиндж», которая переводится как «тонкий ум». И, действительно, эту головоломку разгадали всего несколько человек.

А самой Екатерине Ахаджаевой посчастливилось пообщаться с известным австралийским мотивационным оратором и писателем Ником Вуйчичем. Простой ответ, который он дал нашей землячке, заставил плакать всех присутствовавших в зале.

Еще одна участница фестиваля – молодой и талантливый радиокорреспондент Гиляна Джиджикова. Она поделилась с нами своими впечатлениями от поездки, и отметила, что открыла для себя новые горизонты, в том числе и в профессиональном плане. Во многом этому способствовали встречи с известными российскими журналистами.

Калейдоскоп событий и впечатлений для участников всемирного фестиваля позади. Но, как отметили герои нашего сюжета, они еще долго будут вспоминать этот грандиозный праздник молодежи.



Другие новости по теме:

  • Фестиваль молодёжи и студентов продолжает свою активную работу
  • В Сочи начался 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов
  • Делегация из Калмыкии примет участие во всемирном фестивале молодежи и студентов
  • В Элисте продолжается межрегиональный пленэр молодых художников «Элистинские этюды»
  • Ежегодный фестиваль немецкой песни собрал школьников и студентов Калмыкии
  • В Элисте завершился 6-й Международный фестиваль современной музыки монголоязычных народов
  • Калмыцкие танцы покорили швейцарцев
  • Калмыкию на "Селигере-2014" представили 11 человек
  • Своими впечатлениями о пребывании в Калмыкии поделилась делегация из Монголии
  • В Калмыкию прибыли почетные гости Международного фестиваля иностранных студентов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.