Делегация из Калмыкии вернулась со всемирного фестиваля студентов в Сочи

В Сочи завершился 19 всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он подарил всем его участникам море незабываемых впечатлений. Рекордное количество участников - почти 30 тысяч человек из 188 стран мира. В течение недели они обменивались опытом, приобретали новые знания, встречались с известными людьми, а также просто общались и отдыхали в одном из красивейших уголков нашей страны. Калмыкию в Сочи представила делегация из пятидесяти четырех человек. Все они смогли представить лучшие национальные проекты. Накануне они вернулись в родную республику и некоторые их них уже поделились с нашим корреспондентом своими впечатлениями.



Екатерина Ахаджаева - преподаватель по классу домбры в колледже искусств имени Петра Чонкушова. Знание родной культуры и умение ее презентовать другим привело девушку на всемирный фестиваль молодежи и студентов. Рассказать и показать многочисленным участникам красоту и самобытность степного региона и ее жителей – было главной задачей Кати. С чем она справилась на отлично. Впрочем, не одна она. Все проекты, представленные калмыцкой делегацией, разрабатывались с национальным колоритом. От мастер-классов по танцам, и игре в шахматы до традиционной гастронОмии.



Особое внимание участников привлекла традиционная калмыцкая игра «Нярн Шиндж», которая переводится как «тонкий ум». И, действительно, эту головоломку разгадали всего несколько человек.



А самой Екатерине Ахаджаевой посчастливилось пообщаться с известным австралийским мотивационным оратором и писателем Ником Вуйчичем. Простой ответ, который он дал нашей землячке, заставил плакать всех присутствовавших в зале.



Еще одна участница фестиваля – молодой и талантливый радиокорреспондент Гиляна Джиджикова. Она поделилась с нами своими впечатлениями от поездки, и отметила, что открыла для себя новые горизонты, в том числе и в профессиональном плане. Во многом этому способствовали встречи с известными российскими журналистами.



Калейдоскоп событий и впечатлений для участников всемирного фестиваля позади. Но, как отметили герои нашего сюжета, они еще долго будут вспоминать этот грандиозный праздник молодежи. В Сочи завершился 19 всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он подарил всем его участникам море незабываемых впечатлений. Рекордное количество участников - почти 30 тысяч человек из 188 стран мира. В течение недели они обменивались опытом, приобретали новые знания, встречались с известными людьми, а также просто общались и отдыхали в одном из красивейших уголков нашей страны. Калмыкию в Сочи представила делегация из пятидесяти четырех человек. Все они смогли представить лучшие национальные проекты. Накануне они вернулись в родную республику и некоторые их них уже поделились с нашим корреспондентом своими впечатлениями.Екатерина Ахаджаева - преподаватель по классу домбры в колледже искусств имени Петра Чонкушова. Знание родной культуры и умение ее презентовать другим привело девушку на всемирный фестиваль молодежи и студентов. Рассказать и показать многочисленным участникам красоту и самобытность степного региона и ее жителей – было главной задачей Кати. С чем она справилась на отлично. Впрочем, не одна она. Все проекты, представленные калмыцкой делегацией, разрабатывались с национальным колоритом. От мастер-классов по танцам, и игре в шахматы до традиционной гастронОмии.Особое внимание участников привлекла традиционная калмыцкая игра «Нярн Шиндж», которая переводится как «тонкий ум». И, действительно, эту головоломку разгадали всего несколько человек.А самой Екатерине Ахаджаевой посчастливилось пообщаться с известным австралийским мотивационным оратором и писателем Ником Вуйчичем. Простой ответ, который он дал нашей землячке, заставил плакать всех присутствовавших в зале.Еще одна участница фестиваля – молодой и талантливый радиокорреспондент Гиляна Джиджикова. Она поделилась с нами своими впечатлениями от поездки, и отметила, что открыла для себя новые горизонты, в том числе и в профессиональном плане. Во многом этому способствовали встречи с известными российскими журналистами.Калейдоскоп событий и впечатлений для участников всемирного фестиваля позади. Но, как отметили герои нашего сюжета, они еще долго будут вспоминать этот грандиозный праздник молодежи.



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