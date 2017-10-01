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Сегодня, 11:48

В Калмыкии отмечается снижение уровня безработицы


В Калмыкии отмечается снижение уровня безработицыСнижение уровня безработицы в регионе отмечают в министерстве социального развития, труда и занятости населения. В этом году он составил 1,6%, что на три десятых меньше прошлогоднего. Общее количество трудоустроенных на постоянной и временной основе составляет почти три с половиной тысячи человек. Какие вакансии остаются наиболее востребованными в Калмыкии, а также о работе службы занятости населения в материале моей коллеги Елены Алексенко.

Ежегодно в Калмыкии трудоустраиваются около четырех тысяч граждан. Еще почти тысяча принимает участие в оплачиваемых общественных работах. У четырехсот человек есть возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование. Это помогает снизить в регионе уровень безработицы. Сегодня он составляет одну целую шесть десятых процента, что на три десятых меньше прошлогодних показателей. За цифрами стоят конкретные судьбы. Особое внимание уделяется обеспечению работой граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас в столице степного края на бирже труда на учете стоят пятьсот пятьдесят человек. С начала текущего года более тысячи устроены. Наиболее востребованы медицинские специальности, воспитатели в дошкольные учреждения и рабочие профессии. Потенциальные работодатели стали активнее информировать о вакансиях. Здесь следует отметить рост числа предприятий малого бизнеса, где создаются рабочие места. Их в Калмыкии с каждым годом становится всё больше. Этому способствует государственная политика в регионе.

Если найти подходящую работу в республике не получается, это можно сделать на рынке труда за ее пределами. При этом служба занятости компенсирует расходы на переезд и проживание в течение первого времени.

Тем, кто все же не смог в короткие сроки подобрать подходящее место работы, биржей труда выплачивается социальное пособие. В Калмыкии его получают около трех тысяч человек.

В целом положительная динамика в сфере трудоустройства говорит об эффективности реализации на территории республики государственной программы по содействию занятости населения и улучшению условий, охраны труда в Калмыкии на две тысячи тринадцатый – две тысячи двадцатые годы. Сухие цифры статистики министерства подтверждают и жители столицы.

Помочь гражданам сориентироваться в деловом пространстве, открыть собственный бизнес, найти себя в карьере. Такие возможности предлагают жителям степной республики разработанные в регионе механизмы содействия в трудоустройстве. Главное – желание.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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