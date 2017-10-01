На территории Калмыкии сотрудники полиции проводят операцию «Степь». Главная цель - активизация профилактики преступлений, связанных с кражами скота, розыском преступников, без вести пропавших лиц, установление лиц без определенного места жительства, выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков. А также повышение эффективности практических мер по предупреждению и пресечению преступлений. В ходе операции "Степь" полицейские проводят рейды по проверкам автотранспортных средств, дежурят на стационарных постах ГИБДД, осуществляют проведение мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. На территории Калмыкии сотрудники полиции проводят операцию «Степь». Главная цель - активизация профилактики преступлений, связанных с кражами скота, розыском преступников, без вести пропавших лиц, установление лиц без определенного места жительства, выявление и изъятие незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков. А также повышение эффективности практических мер по предупреждению и пресечению преступлений. В ходе операции "Степь" полицейские проводят рейды по проверкам автотранспортных средств, дежурят на стационарных постах ГИБДД, осуществляют проведение мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.



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