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Сегодня, 10:00

Прокуратура проводит проверку управляющих компаний


Прокуратура проводит проверку управляющих компанийПрокуратура Элисты проводит проверку управляющих компаний «Восток - Сервис» и «Коммунальник» в части их подготовки к отопительному периоду. В эти дни в ведомство продолжают поступать жалобы от горожан в связи с тем, что тепло в дома еще не поступило. На сегодняшний день зафиксировано более 10 обращений от жильцов многоэтажек, расположенных в 8 микрорайоне. Чтобы не замерзнуть и не заболеть люди вынуждены обогревать квартиры электрическими приборами. Для устранения нарушений прокуратура уже внесла представления в адрес руководства предприятий.



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