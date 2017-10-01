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Вчера, 21:00

В республику поступят более 60 миллионов на лекарственные препараты


В республику поступят более 60 миллионов на лекарственные препаратыСвыше 64 миллионов рублей поступят в Калмыкию на обеспечение граждан лекарственными препаратами. Соответствующие изменения внесены распоряжением федерального правительства. Ранее на эти цели выделялось около 60 миллионов, но учитывая тот факт, что число пациентов, имеющих право на получение государственной социальной помощи, значительно возросло, было принято решение об увеличении финансирования. Что позволит полностью обеспечить всем необходимым отдельные категории граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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