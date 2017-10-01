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Вчера, 20:00

Игорь Зотов проинспектировал ход реконструкции наркологического диспансера


Игорь Зотов проинспектировал ход реконструкции наркологического диспансераПредседатель Правительства Игорь Зотов проинспектировал ход реконструкции Республиканского наркологического диспансера. Напомню, что наркодиспансер теперь располагается по улице Ленина. На первом этаже здания функционирует поликлиника и экспертный отдел. На втором располагается стационар на 20 мест. Общий объем затрат на капитальный ремонт включая строительство кровли составил почти 16 миллионов рублей. Выполнены работы по внутренней отделке помещений, замене оконных и дверных блоков, сантехнические и электрические работы. За счет средств ресбюджета были проведены мероприятия по капитальному ремонту и здания химико-токсикологической лаборатории. Появилась в учреждении и двухместная ВИП – палата.



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