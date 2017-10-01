Ученые КИГИРАН организовали экспедицию в Западную Монголию

10 лет назад ученые КИГИРАН для сбора материала сразу по нескольким направлениям истории, этнографии, культуры организовали экспедицию в Западную Монголию. Уникальный опыт общения с людьми, ведущими образ жизни очень сильно отличный от привычного нам урбанизированного. Ежедневный быт кочевников, общение с ними, исполнение героического эпоса Джангара. Все это стало воспоминанием на юбилейной встрече участников экспедиции посвященной столетию экспедиции академика Бориса Владимирцева. В 1907 году он посетил Западную Монголию и через сто лет калмыцкие ученые вновь пошли по следам Владимирцева. Маршрут их пролегал по двум аймакам Увс и Ховд.



Поводом для этой встречи стал приезд одного из организаторов уникальной экспедиции, ныне заместителя настоятеля хурула в Улангоме Чимида Дорджи. 10 лет назад с инициативой о её организации обратились два его соотечественника члены монгольской общественной организации «Тод Номин Герл» руководитель и предприниматель Сухэ Батор и ученый филолог Бат Ангалан. Они-то и взяли на себя главную миссию. Представители калмыцкой стороны получили возможность собрать уникальный материал среди ойратских этнических групп, компактно проживающих на территории западной Монголии.



С тех пор сотрудничество не прерывалось. Чимид Дорджи частый гость в Калмыкии. В этом году он приезжает сюда, где говорят на языке его предков, уже во второй раз.



Чимид Дорджи привез видео приветствие из Монголии. Членам экспедиции тогда удалось посетить чрезвычайно любопытные с этнографической точки зрения места. Здесь и антропологические типы населения Монголии, и костюмы, и предметы быта. Ученые смогли соприкоснуться с историей древнейших кочевых цивилизаций Азии. Край высокогорных равнин и мудрых гор. Эта экспедиция повлияла и изменила их.



Как и много лет назад монголы разводят овец, коз, лошадей, коров на фоне снежных вершин и рек на высоте четырех тысяч метров. Животные и степь дают им все необходимое для жизни. Увиденное поразило путешественников. А поездка стала более чем плодотворной.



По словам доцента Дарины Гедеевой, письменные памятники у монголов не только хранятся в частных коллекциях, но и используются, переписываются от руки и читаются при определенных ритуалах.



Важно не только сохранить все сутры на Тодо Бичг, но и перевести их на современный монгольский, русский и калмыцкий языки.



Все то, что было приобретено за время той экспедиции, изучается и расшифровывается до сих пор. Сегодня этот опыт дает возможность исследовать и изучать новые горизонты. 10 лет назад ученые КИГИРАН для сбора материала сразу по нескольким направлениям истории, этнографии, культуры организовали экспедицию в Западную Монголию. Уникальный опыт общения с людьми, ведущими образ жизни очень сильно отличный от привычного нам урбанизированного. Ежедневный быт кочевников, общение с ними, исполнение героического эпоса Джангара. Все это стало воспоминанием на юбилейной встрече участников экспедиции посвященной столетию экспедиции академика Бориса Владимирцева. В 1907 году он посетил Западную Монголию и через сто лет калмыцкие ученые вновь пошли по следам Владимирцева. Маршрут их пролегал по двум аймакам Увс и Ховд.Поводом для этой встречи стал приезд одного из организаторов уникальной экспедиции, ныне заместителя настоятеля хурула в Улангоме Чимида Дорджи. 10 лет назад с инициативой о её организации обратились два его соотечественника члены монгольской общественной организации «Тод Номин Герл» руководитель и предприниматель Сухэ Батор и ученый филолог Бат Ангалан. Они-то и взяли на себя главную миссию. Представители калмыцкой стороны получили возможность собрать уникальный материал среди ойратских этнических групп, компактно проживающих на территории западной Монголии.С тех пор сотрудничество не прерывалось. Чимид Дорджи частый гость в Калмыкии. В этом году он приезжает сюда, где говорят на языке его предков, уже во второй раз.Чимид Дорджи привез видео приветствие из Монголии. Членам экспедиции тогда удалось посетить чрезвычайно любопытные с этнографической точки зрения места. Здесь и антропологические типы населения Монголии, и костюмы, и предметы быта. Ученые смогли соприкоснуться с историей древнейших кочевых цивилизаций Азии. Край высокогорных равнин и мудрых гор. Эта экспедиция повлияла и изменила их.Как и много лет назад монголы разводят овец, коз, лошадей, коров на фоне снежных вершин и рек на высоте четырех тысяч метров. Животные и степь дают им все необходимое для жизни. Увиденное поразило путешественников. А поездка стала более чем плодотворной.По словам доцента Дарины Гедеевой, письменные памятники у монголов не только хранятся в частных коллекциях, но и используются, переписываются от руки и читаются при определенных ритуалах.Важно не только сохранить все сутры на Тодо Бичг, но и перевести их на современный монгольский, русский и калмыцкий языки.Все то, что было приобретено за время той экспедиции, изучается и расшифровывается до сих пор. Сегодня этот опыт дает возможность исследовать и изучать новые горизонты.



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