Ученые КИГИРАН организовали экспедицию в Западную Монголию
10 лет назад ученые КИГИРАН для сбора материала сразу по нескольким направлениям истории, этнографии, культуры организовали экспедицию в Западную Монголию. Уникальный опыт общения с людьми, ведущими образ жизни очень сильно отличный от привычного нам урбанизированного. Ежедневный быт кочевников, общение с ними, исполнение героического эпоса Джангара. Все это стало воспоминанием на юбилейной встрече участников экспедиции посвященной столетию экспедиции академика Бориса Владимирцева. В 1907 году он посетил Западную Монголию и через сто лет калмыцкие ученые вновь пошли по следам Владимирцева. Маршрут их пролегал по двум аймакам Увс и Ховд.
Поводом для этой встречи стал приезд одного из организаторов уникальной экспедиции, ныне заместителя настоятеля хурула в Улангоме Чимида Дорджи. 10 лет назад с инициативой о её организации обратились два его соотечественника члены монгольской общественной организации «Тод Номин Герл» руководитель и предприниматель Сухэ Батор и ученый филолог Бат Ангалан. Они-то и взяли на себя главную миссию. Представители калмыцкой стороны получили возможность собрать уникальный материал среди ойратских этнических групп, компактно проживающих на территории западной Монголии.
С тех пор сотрудничество не прерывалось. Чимид Дорджи частый гость в Калмыкии. В этом году он приезжает сюда, где говорят на языке его предков, уже во второй раз.
Чимид Дорджи привез видео приветствие из Монголии. Членам экспедиции тогда удалось посетить чрезвычайно любопытные с этнографической точки зрения места. Здесь и антропологические типы населения Монголии, и костюмы, и предметы быта. Ученые смогли соприкоснуться с историей древнейших кочевых цивилизаций Азии. Край высокогорных равнин и мудрых гор. Эта экспедиция повлияла и изменила их.
Как и много лет назад монголы разводят овец, коз, лошадей, коров на фоне снежных вершин и рек на высоте четырех тысяч метров. Животные и степь дают им все необходимое для жизни. Увиденное поразило путешественников. А поездка стала более чем плодотворной.
По словам доцента Дарины Гедеевой, письменные памятники у монголов не только хранятся в частных коллекциях, но и используются, переписываются от руки и читаются при определенных ритуалах.
Важно не только сохранить все сутры на Тодо Бичг, но и перевести их на современный монгольский, русский и калмыцкий языки.
Все то, что было приобретено за время той экспедиции, изучается и расшифровывается до сих пор. Сегодня этот опыт дает возможность исследовать и изучать новые горизонты.