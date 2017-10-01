Дефицит врачебных кадров в регионе

Более ста врачебных вакансий. И столько же средних медработников необходимы сегодня системе регионального здравоохранения. Дефицит кадров вызван естественным старением персонала и миграционными процессами. В эти дни некоторым категориям врачей по приказу Минздрава республики осуществляются дополнительные выплаты стимулирующего характера.



Несколько десятков пациентов в течение дня. Выслушать, поставить диагноз, определиться с лечением и назначениями, и, конечно, поддержать морально. Так выглядит рабочий день участкового терапевта Карины Конаевой. В этом году она оказалась в числе 50-ти врачей, которые по распределению начали карьеру в стенах медучреждений республики. В филиал городской поликлиники №1 молодой доктор пришла работать сразу после окончания Астраханского Медицинского Госуниверситета по договору о целевой подготовке. Здесь она должна отработать не менее трех лет.



Среди пришедших молодых врачей - участковый терапевт Ногала Инчаева. Её первая зарплата составила 18 тысяч рублей. «Цифра символическая. Радует, что растет», делится врач. Ведь в этом году она увеличилась на 20 процентов.



Повышение оплаты труда медработникам в регионе произошло в начале октября. Средняя заработная плата врачей теперь составляет 30 тысяч рублей.



Однако, в системе здравоохранения республики по–прежнему не хватает специалистов первичного звена. Это терапевты, педиатры, врачи общей практики и скорой медицинской помощи, психиатры – наркологи, фельдшеры ФАП. Врачам анестезиологам – реаниматологам районных больниц и неонатологам по приказу регионального Минздрава заработную плату довели до 50 тысяч рублей. «Кадровый голод» в эти дни испытывают сельские больницы двух районов, а также - Городовиковска и Лагани.



С этого года дополнительные выплаты осуществляются и врачам – педиатрам. К примеру, в республиканском детском медицинском центре они получают 50 тысяч. Оплата труда начинающего педиатра после окончания ВУЗа в среднем составляет 35 тысяч рублей.



Предоставление жилья, или компенсация за аренду квадратных метров в размере 5 тысяч рублей - еще одна дополнительная мера соцподдержки медицинских кадров в сельской местности. Обнадеживает и то, что в следующем году оклады врачей планируют проиндексировать до двухсот процентов от средней по региону. Более ста врачебных вакансий. И столько же средних медработников необходимы сегодня системе регионального здравоохранения. Дефицит кадров вызван естественным старением персонала и миграционными процессами. В эти дни некоторым категориям врачей по приказу Минздрава республики осуществляются дополнительные выплаты стимулирующего характера.Несколько десятков пациентов в течение дня. Выслушать, поставить диагноз, определиться с лечением и назначениями, и, конечно, поддержать морально. Так выглядит рабочий день участкового терапевта Карины Конаевой. В этом году она оказалась в числе 50-ти врачей, которые по распределению начали карьеру в стенах медучреждений республики. В филиал городской поликлиники №1 молодой доктор пришла работать сразу после окончания Астраханского Медицинского Госуниверситета по договору о целевой подготовке. Здесь она должна отработать не менее трех лет.Среди пришедших молодых врачей - участковый терапевт Ногала Инчаева. Её первая зарплата составила 18 тысяч рублей. «Цифра символическая. Радует, что растет», делится врач. Ведь в этом году она увеличилась на 20 процентов.Повышение оплаты труда медработникам в регионе произошло в начале октября. Средняя заработная плата врачей теперь составляет 30 тысяч рублей.Однако, в системе здравоохранения республики по–прежнему не хватает специалистов первичного звена. Это терапевты, педиатры, врачи общей практики и скорой медицинской помощи, психиатры – наркологи, фельдшеры ФАП. Врачам анестезиологам – реаниматологам районных больниц и неонатологам по приказу регионального Минздрава заработную плату довели до 50 тысяч рублей. «Кадровый голод» в эти дни испытывают сельские больницы двух районов, а также - Городовиковска и Лагани.С этого года дополнительные выплаты осуществляются и врачам – педиатрам. К примеру, в республиканском детском медицинском центре они получают 50 тысяч. Оплата труда начинающего педиатра после окончания ВУЗа в среднем составляет 35 тысяч рублей.Предоставление жилья, или компенсация за аренду квадратных метров в размере 5 тысяч рублей - еще одна дополнительная мера соцподдержки медицинских кадров в сельской местности. Обнадеживает и то, что в следующем году оклады врачей планируют проиндексировать до двухсот процентов от средней по региону.



Смотреть полный выпуск новостей



