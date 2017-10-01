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Вчера, 12:28

Калмыкия к отопительному сезону 2017-2018 готова


Калмыкия к отопительному сезону 2017-2018 готоваКалмыкия к отопительному сезону 2017-2018гг готова полностью. Об этом Председатель Правительства Калмыкии Игорь Зотов сообщил на всероссийском селекторном совещании по готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака. Во всех 13-ти районах республики и Элисте начат отопительный сезон. Сформированы запасы жидкого и твёрдого топлива на 100%. Создан республиканский резерв почти на 9 млн. руб. Есть 17 передвижных дизель-генераторов в районах и Элисте. Теплоснабжающими предприятиями и предприятиями энергетики получены паспорта готовности. Нет их пока в Ики-Бурульском и Юстинском РМО, где в посёлках Ики-Бурул и Цаган Аман до 15 ноября должны перевести на автономное отопление ЦРБ и Политехнический техникум. В регионе работает «горячая линия» по приему сообщений о нарушениях в сфере ЖКХ по номеру 3-36-50.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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