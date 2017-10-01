7 ноября Калмыцкая этнокультурная гимназия распахнет свои двери для учащихся города

Седьмого ноября Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая- Пандиты распахнет свои двери для учащихся города. Штат учителей уже сформирован. Школа рассчитана на тысячу учеников. Но пока заявление подано- 850. Сегодня там побывал премьер Игорь Зотов, глава городской администрации Окон Нохашкиев, которые ознакомились с ходом подготовки к учебному процессу.



Новую школу назвали лучшей в республике. Это не только необычный архитектурный облик, но и большие пространства, высокие потолки, а окна открываются с помощью автоматической системы. А в актовом зале были применены современные акустические отделочные материалы - подвесные потолки, стеновые панели и даже линолеум – звукоизоляционный. По словам специалистов, для того, чтобы создать идеальную атмосферу в помещении, где будут проводиться мероприятия, необходимо предусмотреть защиту извне, то есть из холла, коридора и с улицы.



В новом здании несколько блоков. Начальная школа сооружена с игровыми и спальными комнатами. Для учащихся гуманитарного профиля и для тех, кто занимается точными науками, отведены отдельные секции. Кстати, в кабинете химии к каждой парте проведено электричество и вода для проведения опытов. Все аудитории оснащены интерактивными системами и всем обучающим оборудованием.



Школа рассчитана на тысячу мест, но пока изъявили желание учиться здесь 850 детей. В основном это ученики 18-ой и 19-ой школ города. По словам Председателя Правительства Игоря Зотова, здесь созданы все условия для комфортного обучения, творческого и спортивного развития ребенка.



Здесь же предусмотрена зона отдыха, которая будет утопать в зеленых насаждениях. Сейчас строители заняты благоустройством прилегающей территории. Ну, а большая спортивная площадка позволяет проводить не только школьные состязания, но и соревнования республиканского уровня. Седьмого ноября Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая- Пандиты распахнет свои двери для учащихся города. Штат учителей уже сформирован. Школа рассчитана на тысячу учеников. Но пока заявление подано- 850. Сегодня там побывал премьер Игорь Зотов, глава городской администрации Окон Нохашкиев, которые ознакомились с ходом подготовки к учебному процессу.Новую школу назвали лучшей в республике. Это не только необычный архитектурный облик, но и большие пространства, высокие потолки, а окна открываются с помощью автоматической системы. А в актовом зале были применены современные акустические отделочные материалы - подвесные потолки, стеновые панели и даже линолеум – звукоизоляционный. По словам специалистов, для того, чтобы создать идеальную атмосферу в помещении, где будут проводиться мероприятия, необходимо предусмотреть защиту извне, то есть из холла, коридора и с улицы.В новом здании несколько блоков. Начальная школа сооружена с игровыми и спальными комнатами. Для учащихся гуманитарного профиля и для тех, кто занимается точными науками, отведены отдельные секции. Кстати, в кабинете химии к каждой парте проведено электричество и вода для проведения опытов. Все аудитории оснащены интерактивными системами и всем обучающим оборудованием.Школа рассчитана на тысячу мест, но пока изъявили желание учиться здесь 850 детей. В основном это ученики 18-ой и 19-ой школ города. По словам Председателя Правительства Игоря Зотова, здесь созданы все условия для комфортного обучения, творческого и спортивного развития ребенка.Здесь же предусмотрена зона отдыха, которая будет утопать в зеленых насаждениях. Сейчас строители заняты благоустройством прилегающей территории. Ну, а большая спортивная площадка позволяет проводить не только школьные состязания, но и соревнования республиканского уровня.



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