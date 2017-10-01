О развитии кадетского казачьего образования в школах Калмыкии говорили сегодня в Калмыцком отделении Всемирного русского Народного Собора. Его провёл Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан на базе духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора. Он отметил, что Калмыкия оказалась первым регионом страны, где было создано такое отделение.



В республике уделяется большое внимание возрождению казачества. Причем со школьной скамьи. В Элисте и в Приютненском районе открыты казачьи классы. А в Городовиковске планируется строительство дополнительного учебного корпуса. Сейчас там обучаются 160 кадетов. Его руководство выступило с инициативой о выделении целевых мест выпускникам казачьего кадетского корпуса для поступления в ВУЗы страны. Ну, а участников заседания в он-лайн режиме приветствовали сотрудники комитета Синода, которые назвали главную цель – воспитание просвещенного, культурного, зрелого в суждениях и поступках, способного к духовному совершенствованию гражданина и патриота своей Родины. Здесь же обсудили концепцию кадетского образования. Её суть в воспитании молодого поколения на исторических кадетских традициях служения Отчеству с детства и в атмосфере любви к своей стране и ее истории. Причем на примерах выдающихся деятелей России, ее Героев, своих учителей. О развитии кадетского казачьего образования в школах Калмыкии говорили сегодня в Калмыцком отделении Всемирного русского Народного Собора. Его провёл Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан на базе духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора. Он отметил, что Калмыкия оказалась первым регионом страны, где было создано такое отделение.В республике уделяется большое внимание возрождению казачества. Причем со школьной скамьи. В Элисте и в Приютненском районе открыты казачьи классы. А в Городовиковске планируется строительство дополнительного учебного корпуса. Сейчас там обучаются 160 кадетов. Его руководство выступило с инициативой о выделении целевых мест выпускникам казачьего кадетского корпуса для поступления в ВУЗы страны. Ну, а участников заседания в он-лайн режиме приветствовали сотрудники комитета Синода, которые назвали главную цель – воспитание просвещенного, культурного, зрелого в суждениях и поступках, способного к духовному совершенствованию гражданина и патриота своей Родины. Здесь же обсудили концепцию кадетского образования. Её суть в воспитании молодого поколения на исторических кадетских традициях служения Отчеству с детства и в атмосфере любви к своей стране и ее истории. Причем на примерах выдающихся деятелей России, ее Героев, своих учителей.



Смотреть полный выпуск новостей



