ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:00

В республике уделяется большое внимание возрождению казачества


В республике уделяется большое внимание возрождению казачестваО развитии кадетского казачьего образования в школах Калмыкии говорили сегодня в Калмыцком отделении Всемирного русского Народного Собора. Его провёл Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан на базе духовно-просветительского центра Казанского кафедрального собора. Он отметил, что Калмыкия оказалась первым регионом страны, где было создано такое отделение.

В республике уделяется большое внимание возрождению казачества. Причем со школьной скамьи. В Элисте и в Приютненском районе открыты казачьи классы. А в Городовиковске планируется строительство дополнительного учебного корпуса. Сейчас там обучаются 160 кадетов. Его руководство выступило с инициативой о выделении целевых мест выпускникам казачьего кадетского корпуса для поступления в ВУЗы страны. Ну, а участников заседания в он-лайн режиме приветствовали сотрудники комитета Синода, которые назвали главную цель – воспитание просвещенного, культурного, зрелого в суждениях и поступках, способного к духовному совершенствованию гражданина и патриота своей Родины. Здесь же обсудили концепцию кадетского образования. Её суть в воспитании молодого поколения на исторических кадетских традициях служения Отчеству с детства и в атмосфере любви к своей стране и ее истории. Причем на примерах выдающихся деятелей России, ее Героев, своих учителей.



Другие новости по теме:

  • В республике созданы 16 казачьих классов
  • Кадетов обеспечили учебниками
  • Воспитание молодого поколения на основе лучших традиций казачества
  • Президиум республиканского правительства рассмотрел проблемы в сфере образования
  • Чиновники отчитались по вопросу финансирования казачьего кадетского корпуса
  • Один день с кадетами
  • Казачий кадетский корпус открылся сегодня в Городовиковском районе
  • В Городовиковске состоится торжественное открытие Казачьего кадетского корпуса
  • В Калмыкию прибывают еще 105 украинских беженцев
  • Рабочая группа по делам казачества определила план работы на 2013 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.