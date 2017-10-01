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Вчера, 17:00

Последствия нашествия саранчи


Последствия нашествия саранчиВ сегодняшнем эфире программы «Здесь и сейчас» самым обсуждаемым стал вопрос: как пережили ситуацию с нашествием саранчовых. На вопросы радиослушателей отвечал министр сельского хозяйства Баатр Болаев. По его словам, критическая ситуация создалась в районах, граничащих с Дагестаном, где борьбу с насекомыми начали с опозданием. Встав на крыло, они атаковали соседние регионы. Истребительные мероприятия в Калмыкии были проведены на территории около 90 тыс. га. Было израсходовано более 90 млн. рублей.

Но несмотря на эти проблемы, запас кормов по республике составляет 99 процентов. В ряде районов – показатель значительно выше. Кроме того, имеется прочный фонд фуражного зерна.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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