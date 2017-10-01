Последствия нашествия саранчи

В сегодняшнем эфире программы «Здесь и сейчас» самым обсуждаемым стал вопрос: как пережили ситуацию с нашествием саранчовых. На вопросы радиослушателей отвечал министр сельского хозяйства Баатр Болаев. По его словам, критическая ситуация создалась в районах, граничащих с Дагестаном, где борьбу с насекомыми начали с опозданием. Встав на крыло, они атаковали соседние регионы. Истребительные мероприятия в Калмыкии были проведены на территории около 90 тыс. га. Было израсходовано более 90 млн. рублей.



Но несмотря на эти проблемы, запас кормов по республике составляет 99 процентов. В ряде районов – показатель значительно выше. Кроме того, имеется прочный фонд фуражного зерна. В сегодняшнем эфире программы «Здесь и сейчас» самым обсуждаемым стал вопрос: как пережили ситуацию с нашествием саранчовых. На вопросы радиослушателей отвечал министр сельского хозяйства Баатр Болаев. По его словам, критическая ситуация создалась в районах, граничащих с Дагестаном, где борьбу с насекомыми начали с опозданием. Встав на крыло, они атаковали соседние регионы. Истребительные мероприятия в Калмыкии были проведены на территории около 90 тыс. га. Было израсходовано более 90 млн. рублей.Но несмотря на эти проблемы, запас кормов по республике составляет 99 процентов. В ряде районов – показатель значительно выше. Кроме того, имеется прочный фонд фуражного зерна.



Смотреть полный выпуск новостей



