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Вчера, 12:23

Начала работать горячая линия по деятельности бюро медико-социальной экспертизы


Начала работать горячая линия по деятельности бюро медико-социальной экспертизыВ общественной палате начала работать всероссийская горячая линия по деятельности бюро медико-социальной экспертизы. Именно её специалисты устанавливают или подтверждают инвалидность, а также определяют группу и то, какие виды бесплатного лечения или реабилитации положены пациенту. В ходе онлайн совещания с участием членов региональных отделений обсудили доступность и качество работы выше упомянутого учреждения. Отмечу, что в Калмыкии на сегодня зарегистрировано 23,5 тысячи человек с ограниченными возможностями. В прошлом году в адрес бюро поступило 100 обращений на обжалование ранее принятого решения об отмене или не признании у человека инвалидности. И лишь одно из них было удовлетворено федеральным ведомством. В этом году заявления о несогласии с решением комиссии подали 30 граждан. Горячая линия, телефон которой вы видите на своих экранах, будет работать 3 месяца, за это время общественная палата систематизирует поступившие жалобы и предложения и подготовит рекомендации по совершенствованию работы медико-социальной экспертизы. Также можно обратиться в региональное отделение.



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