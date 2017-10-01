Следователи -криминалисты отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня криминалисты регионального управления Следственного комитета России отмечают свой профессиональный праздник. Для привлечения виновного лица к уголовной ответственности необходимы убедительные и веские доказательства, что возможно только при грамотной организации предварительного следствия. Именно такая задача возлагается на следователей –криминалистов.



Следователь-криминалист, как следопыт на месте происшествия осмотрит каждую деталь, закуток, чтобы найти следы и изобличить виновного. Им поручают самые ответственные задания. По вещественным доказательствам они по минутам воссоздают полную картину совершенного преступления. К примеру, криминалисты регионального управления следственного комитета раскрыли убийство, которое произошло в Элисте еще в 2011 году. Кроме того реальный срок получила группа лиц за совершенное деяние в отношении жительницы нашего города 15 лет назад.



Кстати, у руководителя регионального управления следственного комитета Дениса Минина за плечами опыт работы именно в этой структуре. Он возглавлял управление Генпрокуратуры по Южному Федеральному округу. И признаётся, некоторые дела невозможно забыть. Среди них расследование двух крупных авиакатастроф, в которых погибло много людей. Сейчас важное значение в раскрытие преступлений имеют современные виды исследований и средств криминалистики. К примеру, источник экспертного света без труда обнаружит и определит отпечатки пальцев рук, подошв, даже тех, которые тщательно старались.



С помощью прибора было раскрыто убийство. На двери были обнаружены следы крови человека, которого считали без вести пропавшим. Но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, труп мужчины был обнаружен в степи недалеко от Элисты. В региональном управлении следственного комитета имеется и другая современная высокотехнологичная техника, которая позволяет более эффективно выявлять невидимые следы преступления, в том числе биологического происхождения и даже микрочастицы. При этом большое внимание уделяется повышению профессионального уровня следователей. Для них проводятся практические семинары и стажировки.



История этой службы началась еще 63 года назад. За это время она пережила реформы и преобразования. Но все эти годы неизменным оставалось ее предназначение – защищать интересы граждан, раскрывая особо сложные и даже неочевидные преступления. Ну, а свой профессиональный праздник калмыцкие криминалисты отмечают как всегда на рабочем месте. Они в любой момент готовы выехать туда, где нуждаются в их помощи. Сегодня криминалисты регионального управления Следственного комитета России отмечают свой профессиональный праздник. Для привлечения виновного лица к уголовной ответственности необходимы убедительные и веские доказательства, что возможно только при грамотной организации предварительного следствия. Именно такая задача возлагается на следователей –криминалистов.Следователь-криминалист, как следопыт на месте происшествия осмотрит каждую деталь, закуток, чтобы найти следы и изобличить виновного. Им поручают самые ответственные задания. По вещественным доказательствам они по минутам воссоздают полную картину совершенного преступления. К примеру, криминалисты регионального управления следственного комитета раскрыли убийство, которое произошло в Элисте еще в 2011 году. Кроме того реальный срок получила группа лиц за совершенное деяние в отношении жительницы нашего города 15 лет назад.Кстати, у руководителя регионального управления следственного комитета Дениса Минина за плечами опыт работы именно в этой структуре. Он возглавлял управление Генпрокуратуры по Южному Федеральному округу. И признаётся, некоторые дела невозможно забыть. Среди них расследование двух крупных авиакатастроф, в которых погибло много людей. Сейчас важное значение в раскрытие преступлений имеют современные виды исследований и средств криминалистики. К примеру, источник экспертного света без труда обнаружит и определит отпечатки пальцев рук, подошв, даже тех, которые тщательно старались.С помощью прибора было раскрыто убийство. На двери были обнаружены следы крови человека, которого считали без вести пропавшим. Но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, труп мужчины был обнаружен в степи недалеко от Элисты. В региональном управлении следственного комитета имеется и другая современная высокотехнологичная техника, которая позволяет более эффективно выявлять невидимые следы преступления, в том числе биологического происхождения и даже микрочастицы. При этом большое внимание уделяется повышению профессионального уровня следователей. Для них проводятся практические семинары и стажировки.История этой службы началась еще 63 года назад. За это время она пережила реформы и преобразования. Но все эти годы неизменным оставалось ее предназначение – защищать интересы граждан, раскрывая особо сложные и даже неочевидные преступления. Ну, а свой профессиональный праздник калмыцкие криминалисты отмечают как всегда на рабочем месте. Они в любой момент готовы выехать туда, где нуждаются в их помощи.



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