19 октября- Всероссийский день лицеиста

Сегодня отмечается Всероссийский день лицеиста. В Элистинском лицее прошли пушкинские уроки и посвящение в лицеисты пополнивших лицейское братство. Их в этом году 40. Всего же в образовательном учреждении обучается более 300 школьников по четырем направлениям: гуманитарное, историко-юридическое, физико-математическое и химико-биологическое. День лицеиста - любимая традиция в Элистинском лицее. И этот символичный момент посвящения в лицеисты останется в памяти ребят на всю жизнь.



Музыка Моцарта и Баха, цилиндры и строгие фраки, украшенные рюшами бальные платья. В этот день Элистинский лицей словно ожившая картинка из другой эпохи. Больше месяца учащиеся усердно готовились к главному событию года - дню лицеиста. Классные часы, посвященные Солнцу русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину, помогли ребятам лучше узнать историю и культуру своей страны. Кому-то даже посчастливилось примерить на себя роль самого известного российского лицеиста.



Мероприятия подобного рода проходят в стенах одного из лучших учебных заведений республики довольно часто, это позволяет сплотить ребят, не дают отойти на второй план такому важному аспекту в воспитании лицеистов, как традиции, заложенные много лет назад основателями Элистинского лицея и первыми выпускниками.



Особенно волнителен этот день для тех, кто впервые вступил в ряды лицеистов. Для каждого это было осознанное взвешенное решение, для большинства - начало карьерного пути. В этом году Элистинский лицей в очередной раз вошел в число лучших учебных заведений страны, обеспечивающих профессиональную подготовку.



В торжественной обстановке прошла церемония посвящения в лицеисты. Ребята в свою очередь дали клятву дорожить этим высоким званием, прилежно постигать науки, научаться у своих наставников – сильнейших профильных учителях.



Первый лицей в Российской империи был предназначен для обучения исключительно дворянских детей. Сегодня главный критерий при отборе учащихся, безусловно, талант и интеллектуальные способности, что позволяет получить достойное образование всем детям. Так что с уверенностью можно сказать, что достигнуто то, к чему стремились знаменитые свободолюбивые лицеисты. Сегодня отмечается Всероссийский день лицеиста. В Элистинском лицее прошли пушкинские уроки и посвящение в лицеисты пополнивших лицейское братство. Их в этом году 40. Всего же в образовательном учреждении обучается более 300 школьников по четырем направлениям: гуманитарное, историко-юридическое, физико-математическое и химико-биологическое. День лицеиста - любимая традиция в Элистинском лицее. И этот символичный момент посвящения в лицеисты останется в памяти ребят на всю жизнь.Музыка Моцарта и Баха, цилиндры и строгие фраки, украшенные рюшами бальные платья. В этот день Элистинский лицей словно ожившая картинка из другой эпохи. Больше месяца учащиеся усердно готовились к главному событию года - дню лицеиста. Классные часы, посвященные Солнцу русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину, помогли ребятам лучше узнать историю и культуру своей страны. Кому-то даже посчастливилось примерить на себя роль самого известного российского лицеиста.Мероприятия подобного рода проходят в стенах одного из лучших учебных заведений республики довольно часто, это позволяет сплотить ребят, не дают отойти на второй план такому важному аспекту в воспитании лицеистов, как традиции, заложенные много лет назад основателями Элистинского лицея и первыми выпускниками.Особенно волнителен этот день для тех, кто впервые вступил в ряды лицеистов. Для каждого это было осознанное взвешенное решение, для большинства - начало карьерного пути. В этом году Элистинский лицей в очередной раз вошел в число лучших учебных заведений страны, обеспечивающих профессиональную подготовку.В торжественной обстановке прошла церемония посвящения в лицеисты. Ребята в свою очередь дали клятву дорожить этим высоким званием, прилежно постигать науки, научаться у своих наставников – сильнейших профильных учителях.Первый лицей в Российской империи был предназначен для обучения исключительно дворянских детей. Сегодня главный критерий при отборе учащихся, безусловно, талант и интеллектуальные способности, что позволяет получить достойное образование всем детям. Так что с уверенностью можно сказать, что достигнуто то, к чему стремились знаменитые свободолюбивые лицеисты.



Смотреть полный выпуск новостей



