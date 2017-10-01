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Вчера, 18:00

19 октября- Всероссийский день лицеиста


19 октября- Всероссийский день лицеистаСегодня отмечается Всероссийский день лицеиста. В Элистинском лицее прошли пушкинские уроки и посвящение в лицеисты пополнивших лицейское братство. Их в этом году 40. Всего же в образовательном учреждении обучается более 300 школьников по четырем направлениям: гуманитарное, историко-юридическое, физико-математическое и химико-биологическое. День лицеиста - любимая традиция в Элистинском лицее. И этот символичный момент посвящения в лицеисты останется в памяти ребят на всю жизнь.

Музыка Моцарта и Баха, цилиндры и строгие фраки, украшенные рюшами бальные платья. В этот день Элистинский лицей словно ожившая картинка из другой эпохи. Больше месяца учащиеся усердно готовились к главному событию года - дню лицеиста. Классные часы, посвященные Солнцу русской поэзии Александру Сергеевичу Пушкину, помогли ребятам лучше узнать историю и культуру своей страны. Кому-то даже посчастливилось примерить на себя роль самого известного российского лицеиста.

Мероприятия подобного рода проходят в стенах одного из лучших учебных заведений республики довольно часто, это позволяет сплотить ребят, не дают отойти на второй план такому важному аспекту в воспитании лицеистов, как традиции, заложенные много лет назад основателями Элистинского лицея и первыми выпускниками.

Особенно волнителен этот день для тех, кто впервые вступил в ряды лицеистов. Для каждого это было осознанное взвешенное решение, для большинства - начало карьерного пути. В этом году Элистинский лицей в очередной раз вошел в число лучших учебных заведений страны, обеспечивающих профессиональную подготовку.

В торжественной обстановке прошла церемония посвящения в лицеисты. Ребята в свою очередь дали клятву дорожить этим высоким званием, прилежно постигать науки, научаться у своих наставников – сильнейших профильных учителях.

Первый лицей в Российской империи был предназначен для обучения исключительно дворянских детей. Сегодня главный критерий при отборе учащихся, безусловно, талант и интеллектуальные способности, что позволяет получить достойное образование всем детям. Так что с уверенностью можно сказать, что достигнуто то, к чему стремились знаменитые свободолюбивые лицеисты.



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