Казачьи заветы, традиции, образ жизни

Казак- не звание, а образ жизни! Накануне в стенах русской национальной гимназии имени Сергия Радонежского состоялось торжественное посвящение в казачата. Свои первые удостоверения получили учащиеся 2 «Г» класса казачьей направленности. Поздравить ребят с важным событием пришли почетные гости.



Заводными песнями, веселыми танцами и караваем встречают почетных гостей в Русской национальной гимназии имени Сергия Радонежского. Традиционно церемония посвящения в казачата началась с обращения школьников к атаману Калмыцкого казачьего округа. С напутствиями и пожеланиями выступил председатель правительства Игорь Зотов. Благословили ребят и все их начинания представители духовенства.



Ребятам были переданы образы спасителя, будды и конечно символы казачества: шашка и знамя - триколор. Присягнув старшим товарищам, быть достойными гражданами нашей страны, почитать традиции казачества, эти второклашки получили удостоверения и погоны. Теперь на них возложена ответственность - быть достойными звания казак.



С каждым годом количество желающих пополнить ряды казачества только растет. Учебный план, по которому работают специальные классы, предусматривает изучение основ православной культуры, истории калмыцкого казачества и его традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта. Всего в республике 17-ть классов казачьей направленности.



В завершение гостей и участников праздника творческие коллективы порадовали своими номерами. Казак- не звание, а образ жизни! Накануне в стенах русской национальной гимназии имени Сергия Радонежского состоялось торжественное посвящение в казачата. Свои первые удостоверения получили учащиеся 2 «Г» класса казачьей направленности. Поздравить ребят с важным событием пришли почетные гости.Заводными песнями, веселыми танцами и караваем встречают почетных гостей в Русской национальной гимназии имени Сергия Радонежского. Традиционно церемония посвящения в казачата началась с обращения школьников к атаману Калмыцкого казачьего округа. С напутствиями и пожеланиями выступил председатель правительства Игорь Зотов. Благословили ребят и все их начинания представители духовенства.Ребятам были переданы образы спасителя, будды и конечно символы казачества: шашка и знамя - триколор. Присягнув старшим товарищам, быть достойными гражданами нашей страны, почитать традиции казачества, эти второклашки получили удостоверения и погоны. Теперь на них возложена ответственность - быть достойными звания казак.С каждым годом количество желающих пополнить ряды казачества только растет. Учебный план, по которому работают специальные классы, предусматривает изучение основ православной культуры, истории калмыцкого казачества и его традиций, фольклора, декоративно-прикладного искусства, строевую подготовку и традиционные казачьи виды спорта. Всего в республике 17-ть классов казачьей направленности.В завершение гостей и участников праздника творческие коллективы порадовали своими номерами.



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