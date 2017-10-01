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Вчера, 11:46

29 городских котельных работают в круглосуточном режиме


29 городских котельных работают в круглосуточном режимеСамая актуальная тема в эти дни – тепло в квартирах. В крупнейшей теплоснабжающей кампании степной столицы нам сообщили, что им обеспечены все социальные объекты и жилые многоквартирные дома Элисты. С четырнадцатого октября все двадцать девять городских котельных работают в круглосуточном режиме. Тем не менее, некоторые граждане жалуются, что по-прежнему мерзнут в своих квартирах. Мы решили разобраться в этой ситуации.

Теплом обеспечены все социальные объекты и жилые многоквартирные дома Элисты. С четырнадцатого октября все двадцать девять городских котельных работают в круглосуточном режиме. Об этом нам сообщают в крупнейшей теплоснабжающей кампании степной столицы. Тем не менее, некоторые граждане жалуются, что по-прежнему мерзнут в своих квартирах. Мы решили разобраться в этой ситуации. И вот что выяснила наш корреспондент Елена Алексенко.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Людмила Наранова рассказывает, что за восемнадцать лет работы в школе поломок в отопительной системе практически не было. Все подготовительные работы ведутся во время каникул. А с началом отопительного сезона столбик термометра в кабинетах не опускается ниже двадцати двух градусов.

Согласно требованиям САНПИНа температурный режим выдерживается и в распложенном по соседству десятом детском саду «Жаворонок».

По словам воспитателей, из-за прохладной погоды и недостаточно тёплой температуры в помещении многие малыши не посещали дошкольное учреждение. Но с началом отопительного сезона практически все дети пришли в сад.

Своим любимым делом - сбором конструктора и игрой в машинки –мальчишки занимаются , удобно расположившись на коврике на теплом полу.

Эти образовательные учреждения в первом микрорайоне Элисты обеспечивает теплом одна котельная участка номер четыре. Всего она обогревает тридцать один объект. В том числе двадцать семь жилых домов.

По словам главного инженера Энергосевиса Владимира ЛакшИнова ситуация с подачей тепла в многоквартирные дома и на объекты социальной значимости в Элисте под контролем. Незначительные неполадки, которые были выявлены на теплотрассах при запуске котельных, уже устранены. Что же касается жалоб элистинцев на отсутствие тепла в квартирах, то это вина управляющих кампаний.

А еще чтобы не остаться без тепла в эти осенние дни специалисты напоминают жителям многоэтажек о необходимости выпускать воздушную пробку из радиаторов в своих квартирах.



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