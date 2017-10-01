Игорь Лазарев удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко

Заслуженный артист Калмыкии, преподаватель вокального отдела вокального искусства Российской академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, активную общественную деятельность» удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Выпускник Элистинского училища искусств им. Чонкушова, Академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев - участник сотен престижных музыкальных мероприятий, лауреат десятков всероссийских и международных вокальных конкурсов, а также премий президента России и главы Калмыкии, член жюри фестивалей «Серебряный голос» и «Мелодии Саянских гор», обладатель Высшей Национальной Премии Калмыкии в Области Культуры «Улан Зала». Он активно гастролирует по миру. В 2013 году он провел благотворительный концертный проект, посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. В рамках проекта было проведено 14 концертов во всех районах республики и в столице Калмыкии. Собранные деньги переданы в сельские детские музыкальные школы. Заслуженный артист Калмыкии, преподаватель вокального отдела вокального искусства Российской академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, активную общественную деятельность» удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Выпускник Элистинского училища искусств им. Чонкушова, Академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев - участник сотен престижных музыкальных мероприятий, лауреат десятков всероссийских и международных вокальных конкурсов, а также премий президента России и главы Калмыкии, член жюри фестивалей «Серебряный голос» и «Мелодии Саянских гор», обладатель Высшей Национальной Премии Калмыкии в Области Культуры «Улан Зала». Он активно гастролирует по миру. В 2013 году он провел благотворительный концертный проект, посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. В рамках проекта было проведено 14 концертов во всех районах республики и в столице Калмыкии. Собранные деньги переданы в сельские детские музыкальные школы.



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