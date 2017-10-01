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Сегодня, 12:19

Игорь Лазарев удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко


Игорь Лазарев удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины МатвиенкоЗаслуженный артист Калмыкии, преподаватель вокального отдела вокального искусства Российской академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, активную общественную деятельность» удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Выпускник Элистинского училища искусств им. Чонкушова, Академии музыки им. Гнесиных Игорь Лазарев - участник сотен престижных музыкальных мероприятий, лауреат десятков всероссийских и международных вокальных конкурсов, а также премий президента России и главы Калмыкии, член жюри фестивалей «Серебряный голос» и «Мелодии Саянских гор», обладатель Высшей Национальной Премии Калмыкии в Области Культуры «Улан Зала». Он активно гастролирует по миру. В 2013 году он провел благотворительный концертный проект, посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. В рамках проекта было проведено 14 концертов во всех районах республики и в столице Калмыкии. Собранные деньги переданы в сельские детские музыкальные школы.



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