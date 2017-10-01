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Сегодня, 18:00

В образовательных учреждениях региона будет установлено более 300 камер


В образовательных учреждениях региона будет установлено более 300 камерОколо 11 тысяч жителей республики на сегодняшний день стоят в очереди на получение жилья. За 9 месяцев текущего года улучшили свои жилищные условия более тысячи человек. В регионе наращивают и объемы строительства жилья экономкласса, или как сейчас говорят, стандартного жилья. Какие еще социально – экономические темы обсуждали на очередном заседании Президиума Правительства, узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

100 тысяч квадратных метров составляет в этом году плановый показатель ввода жилья в столице. На сегодняшний день организациями и населением за счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 52 тысячи квадратных метров. В следующие три года планируется обеспечить жильем еще около 3 тысяч льготников. Приобретать жилье гражданам с различным уровнем дохода сегодня позволяет ипотека. В этом году банками выдано около шестисот ипотечных кредитов на сумму более восьмисот миллионов рублей. Процентная ставка в республике составляет в среднем 10 процентов.

Поручение Главы региона Алексея Орлова - до нового года полностью оснастить столичные объекты социальной сферы камерами видеонаблюдения - обсуждали на совещании ответственные министерства и ведомства. Заявку на покупку видеокамер для 11 учреждений региона подало Министерство соцразвития, труда и занятости. Техника обойдётся в 4 миллиона рублей. Пока договор на общую сумму - шестьсот семьдесят тысяч подписал Сарпинский психоневрологический дом – интернат. Установят видеосистемы и в Элистинском доме - интернате для умственно – отсталых детей. 40 видеокамер сегодня необходимо установить на объектах культуры.

Свыше 300 камер видеонаблюдения будет установлено в 22 образовательных учреждениях столицы. В семи из них уже подписаны соглашения на закупку техники на три с половиной миллиона рублей.

Все озвученные на совещании предложения получат статус официального документа уже в ближайшие дни. А 15 ноября об исполнении поручений Главы региона отчитаются руководители министерств и ведомств.



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