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Вчера, 20:54

На центральном рынке Элисты прошли учения МЧС


На центральном рынке Элисты прошли учения МЧССегодня на центральном рынке столице загорелось подвальное помещение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сразу же на место происшествия выехали пожарные расчеты и приступили к ликвидации огня. Насколько слажено отработали сотрудники МЧС, наблюдала наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.

Ровно в 10 утра на пульт дежурного поступил звонок о пожаре на крытом рынке. Возгорание произошло в подвальном помещении в результате замыкания электрооборудования в холодильной камере. На площади 30 квадратных метров сразу же распространилось сильное задымление. В течение 10 минут на место происшествия прибыли 4 единицы спецтехники МЧС и скорая помощь.

Специализированные машины не сразу смогли подъехать к очагу возгорания. Въезд на центральный рынок с двух сторон занят припаркованными автомобилями. Что значительно осложняло работу пожарных. Сориентировавшись на месте, они принимают решение, протягивать магистральные линии к месту ЧП.

Пока на этой стороне огнеборцы несут на себе пожарные рукава и спецоборудование несколько километров, на другой, рискуя жизнями, с огнем борется только одна команда спасателей, которой удалось вовремя добраться до очага возгорания. В их машине всего 5 кубометров воды, которой хватит всего на 5 минут работы.

Внеплановое проведение пожарно-тактического учения показало, что в местах массового пребывания людей и транспорта, сложно проводить мероприятия подобного рода. Сразу же сталкиваешься с массой проблем. А потому теряется драгоценное время, которое может стоить кому-то жизни. Кстати, по легенде пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет, более 250 человек удалось эвакуировать.

В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в стране,
Главная цель учений – подготовка сотрудников МЧС, а также обслуживающего персонала центрального рынка.



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