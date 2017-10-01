На центральном рынке Элисты прошли учения МЧС

Сегодня на центральном рынке столице загорелось подвальное помещение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сразу же на место происшествия выехали пожарные расчеты и приступили к ликвидации огня. Насколько слажено отработали сотрудники МЧС, наблюдала наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.



Ровно в 10 утра на пульт дежурного поступил звонок о пожаре на крытом рынке. Возгорание произошло в подвальном помещении в результате замыкания электрооборудования в холодильной камере. На площади 30 квадратных метров сразу же распространилось сильное задымление. В течение 10 минут на место происшествия прибыли 4 единицы спецтехники МЧС и скорая помощь.



Специализированные машины не сразу смогли подъехать к очагу возгорания. Въезд на центральный рынок с двух сторон занят припаркованными автомобилями. Что значительно осложняло работу пожарных. Сориентировавшись на месте, они принимают решение, протягивать магистральные линии к месту ЧП.



Пока на этой стороне огнеборцы несут на себе пожарные рукава и спецоборудование несколько километров, на другой, рискуя жизнями, с огнем борется только одна команда спасателей, которой удалось вовремя добраться до очага возгорания. В их машине всего 5 кубометров воды, которой хватит всего на 5 минут работы.



Внеплановое проведение пожарно-тактического учения показало, что в местах массового пребывания людей и транспорта, сложно проводить мероприятия подобного рода. Сразу же сталкиваешься с массой проблем. А потому теряется драгоценное время, которое может стоить кому-то жизни. Кстати, по легенде пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет, более 250 человек удалось эвакуировать.



В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в стране,

Главная цель учений – подготовка сотрудников МЧС, а также обслуживающего персонала центрального рынка. Сегодня на центральном рынке столице загорелось подвальное помещение. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сразу же на место происшествия выехали пожарные расчеты и приступили к ликвидации огня. Насколько слажено отработали сотрудники МЧС, наблюдала наш корреспондент Дельгир Сангаджи-Горяева.Ровно в 10 утра на пульт дежурного поступил звонок о пожаре на крытом рынке. Возгорание произошло в подвальном помещении в результате замыкания электрооборудования в холодильной камере. На площади 30 квадратных метров сразу же распространилось сильное задымление. В течение 10 минут на место происшествия прибыли 4 единицы спецтехники МЧС и скорая помощь.Специализированные машины не сразу смогли подъехать к очагу возгорания. Въезд на центральный рынок с двух сторон занят припаркованными автомобилями. Что значительно осложняло работу пожарных. Сориентировавшись на месте, они принимают решение, протягивать магистральные линии к месту ЧП.Пока на этой стороне огнеборцы несут на себе пожарные рукава и спецоборудование несколько километров, на другой, рискуя жизнями, с огнем борется только одна команда спасателей, которой удалось вовремя добраться до очага возгорания. В их машине всего 5 кубометров воды, которой хватит всего на 5 минут работы.Внеплановое проведение пожарно-тактического учения показало, что в местах массового пребывания людей и транспорта, сложно проводить мероприятия подобного рода. Сразу же сталкиваешься с массой проблем. А потому теряется драгоценное время, которое может стоить кому-то жизни. Кстати, по легенде пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет, более 250 человек удалось эвакуировать.В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в стране,Главная цель учений – подготовка сотрудников МЧС, а также обслуживающего персонала центрального рынка.



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