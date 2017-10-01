Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник

Приближается профессиональный праздник работников дорожного хозяйства. Его отметят в воскресенье 15 октября. А сегодня в Элисте состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто принимает активное участие в строительстве и ремонте столичных дорог. Нынешний год особенный. Руководством республики было принято решение направить средства Дорожного фонда в сумме более 200 миллионов на реконструкцию уличных дорожных сетей в Элисте. Муниципалитетом запланировано 22 километра полотна. Работы ведутся полным ходом.



Поздравил дорожников с профессиональным праздником и заместитель министра профильного ведомства Александр Доржинов. Он также отметил вклад тех, кто ведет сегодня работы на трассах республиканского значения. В планах нынешнего года – ремонт около 9 километров дорог на участках Элиста – Ремонтное, Элиста – Ики- Бурул. Приближается профессиональный праздник работников дорожного хозяйства. Его отметят в воскресенье 15 октября. А сегодня в Элисте состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто принимает активное участие в строительстве и ремонте столичных дорог. Нынешний год особенный. Руководством республики было принято решение направить средства Дорожного фонда в сумме более 200 миллионов на реконструкцию уличных дорожных сетей в Элисте. Муниципалитетом запланировано 22 километра полотна. Работы ведутся полным ходом.Поздравил дорожников с профессиональным праздником и заместитель министра профильного ведомства Александр Доржинов. Он также отметил вклад тех, кто ведет сегодня работы на трассах республиканского значения. В планах нынешнего года – ремонт около 9 километров дорог на участках Элиста – Ремонтное, Элиста – Ики- Бурул.



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