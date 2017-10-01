КалмГУ прошел проверку федеральных экспертов

Калмыцкий госуниверситет осознал свою новую миссию, которую на него возлагает статус опорного ВУЗа. Об этом свидетельствует большая работа, проведенная в течение полугода. К такому выводу пришли эксперты национального фонда подготовки кадров и федерального государственного унитарного предприятия «Интеробразование», которые в эти дни плодотворно работали с командой офисного проекта КалмГУ. Сегодня в ходе встречи экспертами была представлена презентация результатов сравнительного анализа университета с другими опорными ВУЗами по различным вопросам. По предварительным итогам КалмГУ находится в середине рейтинга. Также состоялось обсуждение лучших практик по развитию кадрового потенциала ВУЗа, презентация стратегических проектов. По словам федеральных экспертов, важно, что выделены те вопросы, которые напрямую касаются экономики республики, развития образования, поддержки научных инноваций. Калмыцкий госуниверситет осознал свою новую миссию, которую на него возлагает статус опорного ВУЗа. Об этом свидетельствует большая работа, проведенная в течение полугода. К такому выводу пришли эксперты национального фонда подготовки кадров и федерального государственного унитарного предприятия «Интеробразование», которые в эти дни плодотворно работали с командой офисного проекта КалмГУ. Сегодня в ходе встречи экспертами была представлена презентация результатов сравнительного анализа университета с другими опорными ВУЗами по различным вопросам. По предварительным итогам КалмГУ находится в середине рейтинга. Также состоялось обсуждение лучших практик по развитию кадрового потенциала ВУЗа, презентация стратегических проектов. По словам федеральных экспертов, важно, что выделены те вопросы, которые напрямую касаются экономики республики, развития образования, поддержки научных инноваций.



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