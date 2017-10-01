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Вчера, 12:30

Калмыцкие школьники присоединились ко всероссийской акции по сбору книг


Калмыцкие школьники присоединились ко всероссийской акции по сбору книгКалмыкия присоединилась к всероссийской акции «Агромания», инициированной Общественной палатой России. В ее рамках жители Элисты собирают книги для сельских библиотек. Это могут быть произведения русских и калмыцких поэтов и писателей, сказки, исторические издания и даже журналы. Для тех, кто хочет восполнить дефицит литературы, а также внести свой вклад в сохранение культуры чтения на селе, организованы пункты сбора.

Литературные труды Пушкина и Маяковского, Достоевского и Гоголя, и других писателей заполнили кузов автомобиля, который доставит груз знаний к новым читателям Яшкульского района. Часть своей домашней библиотеки подарил ученик 1 класса 2 школы Захар ИвОлин.

Активное участие принимали и целые классы. Принесли свои книги и пополнили библиотечный фонд района родители учеников и учителя 2 школы. Всего же за время проведения в стенах учебного заведения всероссийской акции «Агромания. Помоги селу книгой» было собрано почти две тысячи экземпляров. Важен и тот факт, что подобные мероприятия, отмечали выступавшие, научат детей не только совершать добрые дела, но и понять, что книга это действительно источник знаний и лучший друг человека.

Художественная литература, энциклопедии, детские сборники. Многие из этих книг пригодятся, как в рамках школьной программы, так и для внеклассного чтения, уверены те, кто принимал самое активное участие в этом благородном деле.

Без книг на селе сегодня действительно не обойтись. Фонды сельских библиотек практически не пополняются, рассказывает заведующая Яшкульской центральной библиотекой Любовь Каншаева. На сегодня в 15 библиотеках района числится порядка 140 тысяч единиц.
И такому щедрому подарку будут рады не только дети, но и взрослое поколение.

Сбор книг решили поддержать в общественной палате Калмыкии и в союзе женщин, отметив, что такие проекты способствуют продвижению чтения в массы. Акция быстро набрала обороты. И к ней уже присоединились другие учебные заведения города.

С пополнением интересной литературы в районной библиотеке начнется новая жизнь. Вернется добрая традиция семейного чтения.



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