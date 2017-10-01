В Калмыкии завершается операция «Канал-Волжский рубеж»

В Калмыкии завершается международная антинаркотическая операция «Канал-Волжский рубеж». Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в Юстинском районе путем скашивания и сжигания было уничтожено более одной тысячи кустов дикорастущей конопли, общим весом более 12 килограммов. Также в ходе операции осуществляются мероприятия, направленные на выявление, и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества. Уже возбуждено 21 уголовное дело, выявлено 6 фактов административных правонарушений, изъято более 100 граммов наркотиков и психотропных веществ. Выявлено 4 факта незаконного оборота наркотических средств, два из них в столице республики. В Калмыкии завершается международная антинаркотическая операция «Канал-Волжский рубеж». Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в Юстинском районе путем скашивания и сжигания было уничтожено более одной тысячи кустов дикорастущей конопли, общим весом более 12 килограммов. Также в ходе операции осуществляются мероприятия, направленные на выявление, и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества. Уже возбуждено 21 уголовное дело, выявлено 6 фактов административных правонарушений, изъято более 100 граммов наркотиков и психотропных веществ. Выявлено 4 факта незаконного оборота наркотических средств, два из них в столице республики.



Смотреть полный выпуск новостей



