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Вчера, 12:26

В Калмыкии завершается операция «Канал-Волжский рубеж»


В Калмыкии завершается операция «Канал-Волжский рубеж»В Калмыкии завершается международная антинаркотическая операция «Канал-Волжский рубеж». Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в Юстинском районе путем скашивания и сжигания было уничтожено более одной тысячи кустов дикорастущей конопли, общим весом более 12 килограммов. Также в ходе операции осуществляются мероприятия, направленные на выявление, и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические вещества. Уже возбуждено 21 уголовное дело, выявлено 6 фактов административных правонарушений, изъято более 100 граммов наркотиков и психотропных веществ. Выявлено 4 факта незаконного оборота наркотических средств, два из них в столице республики.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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