В степной столице продолжается масштабный ремонт дорог

Масштабные дорожно-ремонтные работы в Элисте продолжаются. Всего в планах этого года ремонт 22 километров. На новых асфальтированных дорогах заменяют и бордюрный камень. На участках устанавливаются светофоры, барьерные ограждения и дорожные знаки. В эти дни реконструкция дорожного полотна проводится и в самом центре города.



Около трех километров новой дороги прокладывают на участке от переулка Демьяновский до «Ставропольского» поста. В эти дни дорожники выполняют там фрезерование проезжей части, заменяют бордюры. Завезен грунт. Чтобы ремонт не создавал проблем автовладельцам и пешеходам, движение транспорта было решено перекрывать поэтапно. Все работы разделили на три зоны. Именно этот участок улицы Ленина отличался неровностью дорожного полотна.



Учитывая возможную осадку грунта в процессе эксплуатации, под автодорогой проложили защитные металлические футляры. В переулке Родниковый в целях безопасности установили 18-метровый водоотводящий лоток. Нашли приспособление и старому дорожному покрытию. Асфальтную крошку снимают и уплотняют дороги в дачном поселке и на нескольких улицах. Так, более двухсот тонн щебня было завезено на улицу Номто Очирова. Следующие дорожные работы планируют начать вокруг Университетского городка и по проспекту Остапа Бендера. К снятию асфальта приступили и в центре Элисты. В планах – реконструкция более шестисот пятидесяти метров автодороги от улицы Пушкина до Балакаева. Дорожники устанавливают новый бордюрный камень. Здесь работы выполняются силами Ставропольской подрядной организации. Впереди – перекрытие главной столичной магистрали.



Завершить работы на этом участке планируют через три недели. Ну, а пока, кроме чиновников, оценку дорожному ремонту ставят и элистинские водители. Ведь новый асфальт уже проложен на многих участках городских автодорог.



Ну, а в эти дни наряду с улучшением городской дорожной инфраструктуры, столичная администрация ведет согласование с ГИБДД по поводу оборудования искусственных дорожных неровностей и покраске пешеходных переходов. Масштабные дорожно-ремонтные работы в Элисте продолжаются. Всего в планах этого года ремонт 22 километров. На новых асфальтированных дорогах заменяют и бордюрный камень. На участках устанавливаются светофоры, барьерные ограждения и дорожные знаки. В эти дни реконструкция дорожного полотна проводится и в самом центре города.Около трех километров новой дороги прокладывают на участке от переулка Демьяновский до «Ставропольского» поста. В эти дни дорожники выполняют там фрезерование проезжей части, заменяют бордюры. Завезен грунт. Чтобы ремонт не создавал проблем автовладельцам и пешеходам, движение транспорта было решено перекрывать поэтапно. Все работы разделили на три зоны. Именно этот участок улицы Ленина отличался неровностью дорожного полотна.Учитывая возможную осадку грунта в процессе эксплуатации, под автодорогой проложили защитные металлические футляры. В переулке Родниковый в целях безопасности установили 18-метровый водоотводящий лоток. Нашли приспособление и старому дорожному покрытию. Асфальтную крошку снимают и уплотняют дороги в дачном поселке и на нескольких улицах. Так, более двухсот тонн щебня было завезено на улицу Номто Очирова. Следующие дорожные работы планируют начать вокруг Университетского городка и по проспекту Остапа Бендера. К снятию асфальта приступили и в центре Элисты. В планах – реконструкция более шестисот пятидесяти метров автодороги от улицы Пушкина до Балакаева. Дорожники устанавливают новый бордюрный камень. Здесь работы выполняются силами Ставропольской подрядной организации. Впереди – перекрытие главной столичной магистрали.Завершить работы на этом участке планируют через три недели. Ну, а пока, кроме чиновников, оценку дорожному ремонту ставят и элистинские водители. Ведь новый асфальт уже проложен на многих участках городских автодорог.Ну, а в эти дни наряду с улучшением городской дорожной инфраструктуры, столичная администрация ведет согласование с ГИБДД по поводу оборудования искусственных дорожных неровностей и покраске пешеходных переходов.



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