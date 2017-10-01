В 2018 году пройдет полномасштабная кадастровая оценка земель

С начала следующего года пройдет полномасштабная кадастровая оценка земель, в том числе сельхозназначения. Об этом сегодня в очередном выпуске программе «Здесь и сейчас» в эфире Радио России-Калмыкия говорил профильный Министр региона Борис Лиджиев. При помощи оценщиков будет определено фактическое пользование объектов, их действительная стоимость, учитывая рыночные условия. В ходе беседы поступило немало звонков от слушателей. В основном, их интересовали изменения в земельном законодательстве, предоставление бесплатных участков льготным категориям, а также эффективное использование сельхозземель. С начала следующего года пройдет полномасштабная кадастровая оценка земель, в том числе сельхозназначения. Об этом сегодня в очередном выпуске программе «Здесь и сейчас» в эфире Радио России-Калмыкия говорил профильный Министр региона Борис Лиджиев. При помощи оценщиков будет определено фактическое пользование объектов, их действительная стоимость, учитывая рыночные условия. В ходе беседы поступило немало звонков от слушателей. В основном, их интересовали изменения в земельном законодательстве, предоставление бесплатных участков льготным категориям, а также эффективное использование сельхозземель.



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