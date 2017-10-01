ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:14

Специальный приз фестиваля «Южное гостеприимство»


Специальный приз фестиваля «Южное гостеприимство»Специальный приз губернатора Ставропольского края - двухлетний арабский скакун нашел прописку в детско-юношеской школе по конному спорту в Элисте. Напомним, эта была награда за активное участие степной республики в фестивале «Южное гостеприимство», состоявшееся в соседнем регионе в конце сентября. И сегодня глава региона озвучил о принятом решении и передал паспорт директору спортшколы Баатру Будгоряеву.

И, как рассказал руководитель школы Баатр Будгоряев, верховая езда, как вид спорта, пользуется большой популярностью среди детей. На смену выпускникам в школу приходят совсем юные, сегодня в ее рядах более 60 ребят разного возраста. Воспитанники часто выезжают за пределы, а возвращаются обычно с призами и наградами. Одна из них Милена Луговенко готовится к чемпионату России, который состоится весной следующего года.



Другие новости по теме:

  • Элистинский ипподром получил паспорт антитеррористической безопасности
  • В Элисте впервые состоялись конные соревнования на Кубок Главы Калмыкии
  • Фильм «Чайки» получил специальный приз управления Верховного комиссара ООН по правам человека
  • В Лагани готовится к открытию после капитального ремонта детская школа искусств
  • Татьяна Печникова примет участие в благотворительном концерте на Фестивале тюльпанов
  • Матч состоится в любую погоду
  • ГТРК Калмыкия получила специальный приз фестиваля «Человек и вера»
  • В Элисте на стадионе «Буревестник» состоялся большой спортивный праздник
  • Корреспондент ГТРК Калмыкия Елена Алексенко - дипломант фестиваля “Мир права” в Саратове.
  • В школе бокса должны вырасти новые калмыцкие чемпионы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.