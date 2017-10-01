Специальный приз фестиваля «Южное гостеприимство»

Специальный приз губернатора Ставропольского края - двухлетний арабский скакун нашел прописку в детско-юношеской школе по конному спорту в Элисте. Напомним, эта была награда за активное участие степной республики в фестивале «Южное гостеприимство», состоявшееся в соседнем регионе в конце сентября. И сегодня глава региона озвучил о принятом решении и передал паспорт директору спортшколы Баатру Будгоряеву.



И, как рассказал руководитель школы Баатр Будгоряев, верховая езда, как вид спорта, пользуется большой популярностью среди детей. На смену выпускникам в школу приходят совсем юные, сегодня в ее рядах более 60 ребят разного возраста. Воспитанники часто выезжают за пределы, а возвращаются обычно с призами и наградами. Одна из них Милена Луговенко готовится к чемпионату России, который состоится весной следующего года. Специальный приз губернатора Ставропольского края - двухлетний арабский скакун нашел прописку в детско-юношеской школе по конному спорту в Элисте. Напомним, эта была награда за активное участие степной республики в фестивале «Южное гостеприимство», состоявшееся в соседнем регионе в конце сентября. И сегодня глава региона озвучил о принятом решении и передал паспорт директору спортшколы Баатру Будгоряеву.И, как рассказал руководитель школы Баатр Будгоряев, верховая езда, как вид спорта, пользуется большой популярностью среди детей. На смену выпускникам в школу приходят совсем юные, сегодня в ее рядах более 60 ребят разного возраста. Воспитанники часто выезжают за пределы, а возвращаются обычно с призами и наградами. Одна из них Милена Луговенко готовится к чемпионату России, который состоится весной следующего года.



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