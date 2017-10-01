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Вчера, 17:00

Обновленные кабинеты детской поликлиники скоро пополнятся узкими специалистами


Обновленные кабинеты детской поликлиники скоро пополнятся узкими специалистамиНесмотря на то, что погода в эти дни стабилизировалась, столбик термометра поднимается до отметки почти 18 градусов, все- же в квартирах, также как и в детских садах и школах холодно. Скудные солнечные лучи не прогревают помещение. Да и в поликлиниках можно наблюдать очередь на прием к врачам. Особенно это касается детей. Наплыв медики также поясняют и с наступлением прививочной компании против гриппа. Несмотря на то, что сезонный пик гриппа еще не наступил, за помощью к медикам в эти дни обращаются десятки детей.

Электронная регистратура позволяет родителям, не выходя из дома, записаться на прием к врачу. К примеру, в детскую поликлинику, что находится в 8 микрорайоне, в день поступает до 70 звонков.

Дочери Чингиса Зургадаева всего два года. У ребенка обычная простуда. Он впервые переступил порог четвертого педиатрического отделения поликлиники, после того, как здесь был сделан капитальный ремонт. Сюда они обычно обращаются за медицинской помощью. Говорит, здание заметно преобразилось. Здесь стало светло и уютно. Главное - улучшилось качество медицинского обслуживания.

Здесь все предусмотрено для того, чтобы маленьким пациентам и их родителям было комфортно. У гардероба расположены два пеленальных столика, просторный холл, который украшен сказочными персонажами, позволяет детям отвлечься и спокойно ожидать своей очереди на прием к врачу. Между тем прививочная компания против гриппа в республике началась, как основная профилактическая мера. В первую очередь вакцинацию получают малыши от шести месяцев до трех лет. К 15 октября ожидается очередная партия лекарств.

Если говорить в целом о проблеме нехватки узких специалистов, то по словам заместителя министра здравоохранения Галины Динкиевой, вопрос сейчас решается. Это, прежде всего, касается врача-сурдолога, который выйдет на работу уже 1 ноября. В декабре после обучения приступит к своим обязанностям уролог-андролог. Несмотря на то, что детский онколог-гематолог находится в декретном отпуске, на базе лечебного учреждения будут проводиться необходимые лабораторные исследования, осмотры врачей специалистов, затем пациент за счет средств ОМС будет направлен в онкологический диспансер для дальнейшего наблюдения.



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