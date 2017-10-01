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Сегодня, 11:52

Делегация из Калмыкии примет участие во всемирном фестивале молодежи и студентов


Делегация из Калмыкии примет участие во всемирном фестивале молодежи и студентовСегодня в Москву съезжаются участники 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 150 стран мира. Завтра они примут участие в праздничном шествии, которое пройдет на Красной площади. Ну, а в Сочи состоится торжественное открытие и основные мероприятия масштабного форума. В числе делегатов студенты, молодые ученые и специалисты из Калмыкии, которые прошли все этапы конкурсного отбора. Среди них и наша коллега Гиляна Джиджикова.

Остается совсем немного времени до грандиозного события года. В Сочи соберутся самые активные и деятельные молодые люди со всего мира. Общее количество участников фестиваля - 20 тысяч человек. Среди них 56 делегатов из Калмыкии. Наша коллега - корреспондент радиовещания Гиляна Джиджикова успешно прошла все этапы конкурсного отбора. Она победитель и призер многих всероссийских фестивалей. Участие в столь масштабном молодежном форуме престижно и увлекательно, но главное – это бесценный опыт, говорит она.

Ну, а сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Ногана Бадмаева вошла в число молодых ученых России, которые примут участие во Всемирном фестивале. Ей пришлось пройти конкурсный отбор в Екатеринбурге. Из четырехсот человек только 100 получили право поехать на Сочинский форум. Этот сертификат дает возможность Ногане Бадмаевой опубликовать свои исследования в авторитетных научных изданиях.

Калмыцкая делегация на фестивале продемонстрирует свои лучшие молодежные проекты. Стоит задача достойно представить не только степную республику, но и страну в целом. Еще до отъезда на форум его участники в центре Элисты организовали акцию «Навстречу фестивалю в Сочи». Ее участниками стали жители нашего города, которым предстояло ответить на вопросы, касающиеся истории фестиваля. Тем самым они прикоснулись к предстоящему большому международному молодежному событию.

Кстати, праздник подобного масштаба наша страна проводит не впервые. Многие помнят крупнейшие молодежные фестивали в истории движения в 57-м и 85-м годах, которые проходили в Москве. Среди тем дискуссионной программы сочинского фестиваля, такие как: архитектура и дизайн, экология и здоровье, будущее науки и глобального образования и многие другие. Все это позволит состоявшимся лидерам в своих областях получить опыт, осуществить самые смелые проекты, стремиться к новым открытиям.



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